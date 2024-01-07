https://ria.ru/20240107/klimovsk-1920085031.html

В 90 процентов домов в Климовске скоро вернут тепло

В 90 процентов домов в Климовске скоро вернут тепло - РИА Новости, 08.01.2024

В 90 процентов домов в Климовске скоро вернут тепло

Теплоснабжение 90% домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске восстановят в ближайшие часы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T19:34

2024-01-07T19:34

2024-01-08T00:11

жкх

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

дмитрий холодов

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Теплоснабжение 90% домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске восстановят в ближайшие часы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в своем телеграм-канале. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередной оперативный штаб в Климовске. "…Воробьев провел очередной оперативный штаб в этом микрорайоне Подольска, где в результате аварии на котельной без тепла остались порядка 170 домов. Вчера здесь запустили первый котёл, сегодня - второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас основная задача – "развоздушить" квартиры, в которые еще не пришло тепло, работа осложнилась замерзанием трасы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. "Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру. У нас сейчас будет встреча с управдомами. Нам нужно еще раз очень доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают. Хочу поблагодарить наши правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту, и у нас не было срывов. Поэтому надеюсь, что мы будем тему эксплуатации котельной сопровождать без сбоев. И ещё один важный момент - снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект", - сказал губернатор области Андрей Воробьев, его слова приводятся в сообщении. В пресс-службе добавили, что к отоплению после ремонта наружной тепловой сети на данный момент подключаются дома по адресам: Заводская, 11/2, улица Дмитрия Холодова, 10/6, Заводская, 13, Заводская, 15, улица Дмитрия Холодова, 12, улица Дмитрия Холодова, 14/7, также заканчиваются работы на тепловой трассе на проспекте 50-летия Октября для подключения еще трех домов, где произошел разрыв трубопровода: улица Дмитрия Холодова, 8/5, улица Заводская, 9/1, Проспект 50-летия октября, 3, котельная сейчас выдает теплоноситель, который по мнению специалистов, является оптимальным. Ранее в Telegram-канале ГСУСК по Московской области сообщалось, что уголовное дело завели в Подольске по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, в помещениях структуры, обслуживающей котельную, проводятся обыски, допрашивается руководство. Указывается, что из-за неправильной эксплуатации котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск Подольска остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. Воробьев сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранители.

https://ria.ru/20240107/teplo-1920075007.html

https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908349557.html

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, подольск, климовск, московская область (подмосковье), дмитрий холодов, андрей воробьев