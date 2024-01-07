https://ria.ru/20240107/kitay-1920012800.html

КНР введет санкции против пяти компаний ВПК США за поставки Тайваню оружия

КНР введет санкции против пяти компаний ВПК США за поставки Тайваню оружия - РИА Новости, 07.01.2024

КНР введет санкции против пяти компаний ВПК США за поставки Тайваню оружия

Китай принял решение ввести санкции в отношении пяти компаний военно-промышленного комплекса США за поставки американского оружия Тайваню, заявил в воскресенье... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T07:18

2024-01-07T07:18

2024-01-07T07:18

сша

китай

в мире

тайвань

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Китай принял решение ввести санкции в отношении пяти компаний военно-промышленного комплекса США за поставки американского оружия Тайваню, заявил в воскресенье МИД КНР. "США грубо нарушили принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, продавали оружие Тайваню и использовали различные предлоги для введения незаконных односторонних санкций в отношении китайских предприятий и физических лиц, что наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также грубо ущемляет законные права и интересы китайских предприятий и физических лиц", - говорится в заявлении ведомства. Подчеркивается, что Китай в отношении этого выражает сильное недовольство и решительно выступает против, Пекин уже сделал Вашингтону строгое представление. "В ответ на вышеуказанные серьезные нарушения со стороны США и в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям, Китай принял решение ввести санкции в отношении пяти американских предприятий военной промышленности, а именно BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat, Data Link Solutions", - указано в заявлении. Отмечается, что меры включают замораживание движимого, недвижимого и других видов имущества указанных компаний на территории КНР, а также запрет организациям и физическим лицам на территории КНР совершать любые сделки и сотрудничать с указанными в списке американскими компаниями. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917138354.html

https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, в мире, тайвань, нэнси пелоси