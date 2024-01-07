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Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа - РИА Новости, 07.01.2024
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03:57 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/izvinenie-1920007355.html
Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа
Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа - РИА Новости, 07.01.2024
Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа
Жительница Украины "извинилась" за видеообращение, в котором она пожаловалась на похищение своего мужа военкомами прямо из машины, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T03:57
2024-01-07T03:57
в мире
украина
днепропетровск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Жительница Украины "извинилась" за видеообращение, в котором она пожаловалась на похищение своего мужа военкомами прямо из машины, пишет "Страна.ua".Как отмечает издание, ранее молодая женщина опубликовала видео в соцсетях, где со слезами рассказала о том, что в Закарпатье на блокпосту военные насильно увели ее мужа, она осталась ночью одна с ребенком в "глухом селе". В ролике украинка просила о помощи, также на видео попал ее плачущий ребенок.В новом ролике эта же украинка, сидя "в каком-то административном помещении", заявила, что ей "стыдно перед ВСУ" за первое видео, которое она записала в состоянии "эмоционального стресса". При этом говорит она по-украински, хотя в первоначальном ролике разговаривала на русском.Издание приводит комментарий депутата Верховной рады от "Слуги народа" Георгия Мазурашу, который рассказал, что мужа женщины "в жесткой форме" и "угрозами" заставили уехать в военкомат, проигнорировав то, что в машине остались его жена с ребенком. "Сказали, оформят повестку в его ТЦК (военкомат. – ред.) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Теперь он в Хустском ТЦК или уже повезли в Ровенскую область. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время", - рассказал Мазурашу.При этом позднее он сообщил в соцсетях, что мужчину отпустили, выписав повестку в военкомат по месту проживания, а семья выехала в город Днепропетровск.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.В декабре Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, уже в конце месяца власти внесли в Раду законопроект о мобилизации.В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении запланировано на 10-12 января.
https://ria.ru/20240106/mobilizatsiya-1919943198.html
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в мире, украина, днепропетровск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа

"Страна.ua": украинка извинилась за видео про похищение мужа военкомами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Жительница Украины "извинилась" за видеообращение, в котором она пожаловалась на похищение своего мужа военкомами прямо из машины, пишет "Страна.ua".
Как отмечает издание, ранее молодая женщина опубликовала видео в соцсетях, где со слезами рассказала о том, что в Закарпатье на блокпосту военные насильно увели ее мужа, она осталась ночью одна с ребенком в "глухом селе". В ролике украинка просила о помощи, также на видео попал ее плачущий ребенок.
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В новом ролике эта же украинка, сидя "в каком-то административном помещении", заявила, что ей "стыдно перед ВСУ" за первое видео, которое она записала в состоянии "эмоционального стресса". При этом говорит она по-украински, хотя в первоначальном ролике разговаривала на русском.
Издание приводит комментарий депутата Верховной рады от "Слуги народа" Георгия Мазурашу, который рассказал, что мужа женщины "в жесткой форме" и "угрозами" заставили уехать в военкомат, проигнорировав то, что в машине остались его жена с ребенком. "Сказали, оформят повестку в его ТЦК (военкомат. – ред.) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Теперь он в Хустском ТЦК или уже повезли в Ровенскую область. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время", - рассказал Мазурашу.
При этом позднее он сообщил в соцсетях, что мужчину отпустили, выписав повестку в военкомат по месту проживания, а семья выехала в город Днепропетровск.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
В декабре Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, уже в конце месяца власти внесли в Раду законопроект о мобилизации.
В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении запланировано на 10-12 января.
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