https://ria.ru/20240107/izvinenie-1920007355.html

Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа

Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа - РИА Новости, 07.01.2024

Украинка извинилась перед ВСУ после похищения мужа

Жительница Украины "извинилась" за видеообращение, в котором она пожаловалась на похищение своего мужа военкомами прямо из машины, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T03:57

2024-01-07T03:57

2024-01-07T03:57

в мире

украина

днепропетровск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/23/1496282388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d2c2491b87e001ee95cceed8859fae3.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Жительница Украины "извинилась" за видеообращение, в котором она пожаловалась на похищение своего мужа военкомами прямо из машины, пишет "Страна.ua".Как отмечает издание, ранее молодая женщина опубликовала видео в соцсетях, где со слезами рассказала о том, что в Закарпатье на блокпосту военные насильно увели ее мужа, она осталась ночью одна с ребенком в "глухом селе". В ролике украинка просила о помощи, также на видео попал ее плачущий ребенок.В новом ролике эта же украинка, сидя "в каком-то административном помещении", заявила, что ей "стыдно перед ВСУ" за первое видео, которое она записала в состоянии "эмоционального стресса". При этом говорит она по-украински, хотя в первоначальном ролике разговаривала на русском.Издание приводит комментарий депутата Верховной рады от "Слуги народа" Георгия Мазурашу, который рассказал, что мужа женщины "в жесткой форме" и "угрозами" заставили уехать в военкомат, проигнорировав то, что в машине остались его жена с ребенком. "Сказали, оформят повестку в его ТЦК (военкомат. – ред.) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Теперь он в Хустском ТЦК или уже повезли в Ровенскую область. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время", - рассказал Мазурашу.При этом позднее он сообщил в соцсетях, что мужчину отпустили, выписав повестку в военкомат по месту проживания, а семья выехала в город Днепропетровск.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.В декабре Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, уже в конце месяца власти внесли в Раду законопроект о мобилизации.В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении запланировано на 10-12 января.

https://ria.ru/20240106/mobilizatsiya-1919943198.html

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919813219.html

https://ria.ru/20240105/uklonist-1919769184.html

украина

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днепропетровск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины