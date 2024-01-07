https://ria.ru/20240107/itog-1920072233.html

В Палестине назвали итогом войны в Газе самую массовую гибель жителей

В Палестине назвали итогом войны в Газе самую массовую гибель жителей - РИА Новости, 07.01.2024

В Палестине назвали итогом войны в Газе самую массовую гибель жителей

Результатом трех месяцев боевых действий Израиля в секторе Газа стала самая массовая гибель палестинцев за всю их современную историю, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T17:58

2024-01-07T17:58

2024-01-07T17:58

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ТУНИС, 7 янв - РИА Новости. Результатом трех месяцев боевых действий Израиля в секторе Газа стала самая массовая гибель палестинцев за всю их современную историю, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. Седьмого января исполнилось три месяца с начала боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Согласно данным отделения палестинского минздрава в секторе Газа на 7 января, число погибших из-за израильских ударов жителей анклава возросло до 22 835, число раненых достигло 58 416. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч человек. "С Накбы ("Дня катастрофы" - первого насильственного переселения палестинцев со своих земель в 1948 году) и до нее палестинцы не несли такого количества жертв, не видели такого разрушения. Израиль хочет сейчас окончательно завершить свою войну с палестинским народом посредством убийств, разрушений и терроризирования населения", - заявил советник президента Палестины Махмуда Аббаса. По словам палестинского политика, нынешние боевые действия Израиля на палестинских территориях – продолжение войны, которая тянется более 100 лет с момента Декларации Бальфура (заявление о доброжелательном отношении к сионизму, сделанное главой британского МИД Артуром Бальфуром в 1917 году). "Цель этой войны сейчас стала ясна — это слом воли палестинцев и попытка заставить их принять израильский диктат…, но стойкость палестинцев и их сопротивление сломают политику оккупантов", - сказал советник палестинского лидера. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240107/izrail-1920067841.html

https://ria.ru/20240107/konflikt-1915630213.html

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