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"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов - РИА Новости, 07.01.2024
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов
У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была истерика после массированных ударов ВС России по военным объектам ВСУ, заявил британский РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:34
2024-01-07T09:34
2024-01-07T19:48
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была истерика после массированных ударов ВС России по военным объектам ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."У него была полная истерика. <...> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте", — отметил эксперт.Меркурис предположил, что таким яростным выступление Залужного в Верховной раде было из-за гибели людей из окружения генерала в результате российских обстрелов."Мы видим, насколько разрушительными для морального духа украинских военных были эти российские ракетные удары", — указал он.Четвертого января издание NV.ua сообщало, что главком ВСУ Валерий Залужный крайне эмоционально выступал во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
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"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов
Эксперт Меркурис назвал выступление Залужного в Раде проявлением нервного срыва