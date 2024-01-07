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"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов - РИА Новости, 07.01.2024
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09:34 07.01.2024 (обновлено: 19:48 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/isterika-1920023453.html
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов - РИА Новости, 07.01.2024
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов
У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была истерика после массированных ударов ВС России по военным объектам ВСУ, заявил британский РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:34
2024-01-07T19:48
в мире
украина
валерий залужный
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политика
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была истерика после массированных ударов ВС России по военным объектам ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.&quot;У него была полная истерика. &lt;...&gt; Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте&quot;, — отметил эксперт.Меркурис предположил, что таким яростным выступление Залужного в Верховной раде было из-за гибели людей из окружения генерала в результате российских обстрелов.&quot;Мы видим, насколько разрушительными для морального духа украинских военных были эти российские ракетные удары&quot;, — указал он.Четвертого января издание NV.ua сообщало, что главком ВСУ Валерий Залужный крайне эмоционально выступал во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф, политика
В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
"Срыв". В Британии заявили об истерике Залужного из-за российских ударов

Эксперт Меркурис назвал выступление Залужного в Раде проявлением нервного срыва

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была истерика после массированных ударов ВС России по военным объектам ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«

"У него была полная истерика. <...> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте", — отметил эксперт.

Меркурис предположил, что таким яростным выступление Залужного в Верховной раде было из-за гибели людей из окружения генерала в результате российских обстрелов.
«

"Мы видим, насколько разрушительными для морального духа украинских военных были эти российские ракетные удары", — указал он.

Четвертого января издание NV.ua сообщало, что главком ВСУ Валерий Залужный крайне эмоционально выступал во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде.
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
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