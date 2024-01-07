https://ria.ru/20240107/issledovanie-1920084505.html
Исследование: почти две трети немцев хотели бы смены канцлера
Исследование: почти две трети немцев хотели бы смены канцлера - РИА Новости, 08.01.2024
Исследование: почти две трети немцев хотели бы смены канцлера
Почти две трети граждан ФРГ желают смены канцлера — вместо Олафа Шольца большинство желает видеть в этой должности главу минобороны Германии Бориса Писториуса,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T20:27
2024-01-07T20:27
2024-01-08T00:37
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Почти две трети граждан ФРГ желают смены канцлера — вместо Олафа Шольца большинство желает видеть в этой должности главу минобороны Германии Бориса Писториуса, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного для издания Bild.Смену Шольца на Писториуса поддержали 64,3% респондентов. Всего в опросе приняли участие 1004 человека.Ранее Bild и итальянская La Repubblica сообщали о возможной отставке Шольца в новом году, не указывая источники информации. Писториус назывался обоими изданиями наиболее вероятным преемником Шольца.Основаниям для возможного ухода Шольца могут послужить низкие рейтинги правящей коалиции, а также скандал вокруг мошенничества компании Wirecard, разразившийся в 2020 году, когда Шольц возглавлял немецкий минфин.
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в мире, германия, олаф шольц, bild, борис писториус
В мире, Германия, Олаф Шольц, Bild, Борис Писториус
Исследование: почти две трети немцев хотели бы смены канцлера
Исследование: 64,3% немцев хотели бы видеть на посту канцлера Бориса Писториуса
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Почти две трети граждан ФРГ желают смены канцлера — вместо Олафа Шольца большинство желает видеть в этой должности главу минобороны Германии Бориса Писториуса, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного
для издания Bild.
Смену Шольца на Писториуса поддержали 64,3% респондентов. Всего в опросе приняли участие 1004 человека.
Ранее Bild и итальянская La Repubblica сообщали о возможной отставке Шольца в новом году, не указывая источники информации. Писториус назывался обоими изданиями наиболее вероятным преемником Шольца.
Основаниям для возможного ухода Шольца могут послужить низкие рейтинги правящей коалиции, а также скандал вокруг мошенничества компании Wirecard, разразившийся в 2020 году, когда Шольц возглавлял немецкий минфин.
Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ