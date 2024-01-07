https://ria.ru/20240107/isk-1920041424.html

РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"

РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" - РИА Новости, 07.01.2024

РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"

Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:42

2024-01-07T12:42

2024-01-07T16:37

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила скандальная "голая вечеринка", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск РАО поступил в суд 28 декабря, к рассмотрению его еще не приняли. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений либо из-за нарушения соответствующих договоров. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240106/reper-1919969768.html

https://ria.ru/20231229/mutabor-1919064358.html

https://ria.ru/20231229/shtraf-1919040225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева, новости шоу-бизнеса