https://ria.ru/20240107/isk-1920041424.html
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" - РИА Новости, 07.01.2024
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"
Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:42
2024-01-07T12:42
2024-01-07T16:37
происшествия
москва
россия
анастасия ивлеева
шоубиз
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917568231_0:398:1064:997_1920x0_80_0_0_7b6cb22cb901fa5006bde65cab1502cd.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила скандальная "голая вечеринка", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск РАО поступил в суд 28 декабря, к рассмотрению его еще не приняли. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений либо из-за нарушения соответствующих договоров. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240106/reper-1919969768.html
https://ria.ru/20231229/mutabor-1919064358.html
https://ria.ru/20231229/shtraf-1919040225.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917568231_0:198:1065:996_1920x0_80_0_0_66cafa1b8b321907aa20026646f49cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева, новости шоу-бизнеса
Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"
РАО предъявило иск на 537 тысяч рублей к клубу, где прошла "голая вечеринка"
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила скандальная "голая вечеринка", следует из информации
в картотеке арбитражных дел.
Иск РАО поступил в суд 28 декабря, к рассмотрению его еще не приняли. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.
Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой
РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений либо из-за нарушения соответствующих договоров.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.
Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"