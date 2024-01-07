Рейтинг@Mail.ru
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:42 07.01.2024 (обновлено: 16:37 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/isk-1920041424.html
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" - РИА Новости, 07.01.2024
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"
Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:42
2024-01-07T16:37
происшествия
москва
россия
анастасия ивлеева
шоубиз
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917568231_0:398:1064:997_1920x0_80_0_0_7b6cb22cb901fa5006bde65cab1502cd.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила скандальная "голая вечеринка", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск РАО поступил в суд 28 декабря, к рассмотрению его еще не приняли. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений либо из-за нарушения соответствующих договоров. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240106/reper-1919969768.html
https://ria.ru/20231229/mutabor-1919064358.html
https://ria.ru/20231229/shtraf-1919040225.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917568231_0:198:1065:996_1920x0_80_0_0_66cafa1b8b321907aa20026646f49cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева, новости шоу-бизнеса
Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
РАО предъявило иск к клубу "Мутабор", где прошла "голая вечеринка"

РАО предъявило иск на 537 тысяч рублей к клубу, где прошла "голая вечеринка"

© Фото : Настя ИвлееваВечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : Настя Ивлеева
Вечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) просит Арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба "Мутабор" (юрлицо ООО "Арт Центр"), где проходила скандальная "голая вечеринка", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск РАО поступил в суд 28 декабря, к рассмотрению его еще не приняли. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.
Рэпер Vacío (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой
6 января, 18:31
РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений либо из-за нарушения соответствующих договоров.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений
29 декабря 2023, 22:31
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Судебное решение по скандальной вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"
29 декабря 2023, 19:03
 
ШоубизПроисшествияМоскваРоссияАнастасия ИвлееваНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала