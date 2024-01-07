https://ria.ru/20240107/grom-1920035829.html

Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии

Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии - РИА Новости, 07.01.2024

Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии

Переход сотрудников специального подразделения "Гром" из МВД в состав Росгвардии осуществился в полном объеме, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:32

2024-01-07T11:32

2024-01-07T11:32

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Переход сотрудников специального подразделения "Гром" из МВД в состав Росгвардии осуществился в полном объеме, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения "Гром", подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В настоящее время мероприятия по переводу сотрудников реализованы в полном объеме", - рассказали в ведомстве.

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)