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Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии - РИА Новости, 07.01.2024
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11:32 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/grom-1920035829.html
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии - РИА Новости, 07.01.2024
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии
Переход сотрудников специального подразделения "Гром" из МВД в состав Росгвардии осуществился в полном объеме, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:32
2024-01-07T11:32
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Переход сотрудников специального подразделения "Гром" из МВД в состав Росгвардии осуществился в полном объеме, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения "Гром", подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В настоящее время мероприятия по переводу сотрудников реализованы в полном объеме", - рассказали в ведомстве.
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии

Спецподразделение "Гром" полностью перешло из МВД в состав Росгвардии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Переход сотрудников специального подразделения "Гром" из МВД в состав Росгвардии осуществился в полном объеме, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения "Гром", подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В настоящее время мероприятия по переводу сотрудников реализованы в полном объеме", - рассказали в ведомстве.
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