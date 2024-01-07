https://ria.ru/20240107/grom-1920035829.html
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии - РИА Новости, 07.01.2024
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии
Переход сотрудников специального подразделения "Гром" из МВД в состав Росгвардии осуществился в полном объеме, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:32
2024-01-07T11:32
2024-01-07T11:32
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Переход сотрудников специального подразделения "Гром" из МВД в состав Росгвардии осуществился в полном объеме, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения "Гром", подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В настоящее время мероприятия по переводу сотрудников реализованы в полном объеме", - рассказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Спецподразделение "Гром" полностью перешло в состав Росгвардии
Спецподразделение "Гром" полностью перешло из МВД в состав Росгвардии