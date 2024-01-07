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Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей - РИА Новости, 07.01.2024
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20:58 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/granitsa-1920086437.html
Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей
Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей - РИА Новости, 07.01.2024
Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей
Калининградские полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения на пункте пропуска из Калининградской области в Польшу, где... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T20:58
2024-01-07T20:58
авто
калининградская область
польша
россия
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КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Калининградские полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения на пункте пропуска из Калининградской области в Польшу, где скопилась очередь из легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал МВД 39. "По указанию начальника УМВД России по Калининградской области.., сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново - Гжехотки, где на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что обстановка на пункте пропуска спокойная, полицейские беседуют с водителями, интересуются сложившейся обстановкой, и предлагают помощь, если она необходима. "К примеру, сотрудники полиции, обратив внимание на то, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок, помогли водителю беспрепятственно объехать очередь, чтобы как можно скорее пройти пограничный контроль в этот морозный день", - говорится в сообщении. По сообщению калининградской таможни, 7 января на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 очередь на выезд из Калининградской области в Польшу составила 150 легковых автомобилей. Все машины с иностранными номерами.
https://ria.ru/20231229/ocheredi-1918887329.html
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авто, калининградская область, польша, россия
Авто, Калининградская область, Польша, Россия
Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей

Калининградская полиция начали дежурство на пункте пропуска на границе с Польшей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПограничный пункт перехода Мамонтово в Калининградской области
Пограничный пункт перехода Мамонтово в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пограничный пункт перехода Мамонтово в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Калининградские полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения на пункте пропуска из Калининградской области в Польшу, где скопилась очередь из легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал МВД 39.
«
"По указанию начальника УМВД России по Калининградской области.., сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново - Гжехотки, где на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что обстановка на пункте пропуска спокойная, полицейские беседуют с водителями, интересуются сложившейся обстановкой, и предлагают помощь, если она необходима.
«
"К примеру, сотрудники полиции, обратив внимание на то, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок, помогли водителю беспрепятственно объехать очередь, чтобы как можно скорее пройти пограничный контроль в этот морозный день", - говорится в сообщении.
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Глава Калининградской области назвал причину очередей на границе с Польшей
29 декабря 2023, 07:22
По сообщению калининградской таможни, 7 января на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 очередь на выезд из Калининградской области в Польшу составила 150 легковых автомобилей. Все машины с иностранными номерами.
 
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