Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей
Калининградская полиция начали дежурство на пункте пропуска на границе с Польшей
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПограничный пункт перехода Мамонтово в Калининградской области
Пограничный пункт перехода Мамонтово в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Калининградские полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения на пункте пропуска из Калининградской области в Польшу, где скопилась очередь из легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал МВД 39.
«
"По указанию начальника УМВД России по Калининградской области.., сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново - Гжехотки, где на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что обстановка на пункте пропуска спокойная, полицейские беседуют с водителями, интересуются сложившейся обстановкой, и предлагают помощь, если она необходима.
«
"К примеру, сотрудники полиции, обратив внимание на то, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок, помогли водителю беспрепятственно объехать очередь, чтобы как можно скорее пройти пограничный контроль в этот морозный день", - говорится в сообщении.
По сообщению калининградской таможни, 7 января на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 очередь на выезд из Калининградской области в Польшу составила 150 легковых автомобилей. Все машины с иностранными номерами.