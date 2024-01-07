https://ria.ru/20240107/granitsa-1920086437.html

Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей

Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей - РИА Новости, 07.01.2024

Российские полицейские начали дежурить на пункте пропуска с Польшей

Калининградские полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения на пункте пропуска из Калининградской области в Польшу, где... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T20:58

2024-01-07T20:58

2024-01-07T20:58

авто

калининградская область

польша

россия

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КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Калининградские полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения на пункте пропуска из Калининградской области в Польшу, где скопилась очередь из легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал МВД 39. "По указанию начальника УМВД России по Калининградской области.., сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново - Гжехотки, где на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что обстановка на пункте пропуска спокойная, полицейские беседуют с водителями, интересуются сложившейся обстановкой, и предлагают помощь, если она необходима. "К примеру, сотрудники полиции, обратив внимание на то, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок, помогли водителю беспрепятственно объехать очередь, чтобы как можно скорее пройти пограничный контроль в этот морозный день", - говорится в сообщении. По сообщению калининградской таможни, 7 января на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 очередь на выезд из Калининградской области в Польшу составила 150 легковых автомобилей. Все машины с иностранными номерами.

https://ria.ru/20231229/ocheredi-1918887329.html

калининградская область

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, калининградская область, польша, россия