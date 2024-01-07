https://ria.ru/20240107/gorlovka-1920052849.html
В Горловке обстрелом повреждены водовод и газопровод
В Горловке обстрелом повреждены водовод и газопровод - РИА Новости, 07.01.2024
В Горловке обстрелом повреждены водовод и газопровод
Водовод и газопровод получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ в канун Рождества, заявил мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:40
2024-01-07T14:40
2024-01-07T14:40
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Водовод и газопровод получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ в канун Рождества, заявил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела 6 января 2024 года со стороны украинских террористов повреждены водовод и газопровод. Без воды на период ремонтных работ (остается - ред.) поселок шахты Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920039548.html
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке обстрелом повреждены водовод и газопровод
В Горловке в канун Рождества обстрелом повреждены водовод и газопровод