https://ria.ru/20240107/gorlovka-1920052849.html

В Горловке обстрелом повреждены водовод и газопровод

В Горловке обстрелом повреждены водовод и газопровод - РИА Новости, 07.01.2024

В Горловке обстрелом повреждены водовод и газопровод

Водовод и газопровод получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ в канун Рождества, заявил мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:40

2024-01-07T14:40

2024-01-07T14:40

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Водовод и газопровод получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ в канун Рождества, заявил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела 6 января 2024 года со стороны украинских террористов повреждены водовод и газопровод. Без воды на период ремонтных работ (остается - ред.) поселок шахты Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920039548.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия