https://ria.ru/20240107/germaniya-1920027147.html

В Германии не могут понять, чьи дроны следят за тренировками ВСУ

В Германии не могут понять, чьи дроны следят за тренировками ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024

В Германии не могут понять, чьи дроны следят за тренировками ВСУ

В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны появляются над местами тренировок немецких военных с украинскими и над казармами, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:01

2024-01-07T10:01

2024-01-07T11:31

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны появляются над местами тренировок немецких военных с украинскими и над казармами, пишет немецкая газета Bild. "Из недели в неделю над полигонами и казармами бундесвера летают подозрительные дроны. <...> Особенно это касается мест, где бундесвер обучает украинцев", — пишет издание.Эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) депутат бундестага Маркус Фабер в этом увидел российский след. "Над полигоном Клитц, где бундесвер обучает украинцев на Leo 1 (танки Leopard 1. — Прим. ред.), регулярно видят дроны. Над другими участками в воздушное пространство в некоторых местах вторгаются одновременно несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию", — заявил он газете. При этом политик никак не объяснил, почему считает виновной в происходящем именно Россию. Газета также пишет, что бундесвер давно знает о проблеме, но до сих пор не может ее решить. "О проблеме армия знала уже довольно давно. В октябре 2022 года генерал Карстен Бройер, тогда еще руководитель территориального командования, был напуган сообщениями о дронах. <...> В спешном порядке Бройер приказал военной полиции обучиться использованию глушителей HP 47. Такие глушители могут заставить беспилотники приземлиться. Однако эффективность HP 47 не была достаточно изучена", — указало издание. В Bild отметили, что 15 ноября 2023 года бундесвер создал оперативную группу для борьбы с дронами, но "спустя два месяца ощутимых результатов все еще нет". По информации газеты, в самом бундесвере также верят, что за происходящим "стоит Москва", но "не могут это доказать". "Ему (бундесверу. — Прим. ред.) так и не удалось заполучить с неба ни один дрон", — отметила газета. В посольстве Российской Федерации в Берлине еще в августе сообщали о том, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919335940.html

https://ria.ru/20240107/reb-1920029792.html

https://ria.ru/20231227/estoniya-1918551663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, берлин (город)