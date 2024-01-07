https://ria.ru/20240107/gaz-1920065134.html

Европа ускорила суточные темпы отбора газа из хранилищ

Европа ускорила суточные темпы отбора газа из хранилищ - РИА Новости, 07.01.2024

Европа ускорила суточные темпы отбора газа из хранилищ

Европейские потребители продолжают наращивать темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), за сутки выбрали примерно 400 миллионов кубометров по сравнению с... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:38

2024-01-07T16:38

2024-01-07T16:38

экономика

евросоюз

еврокомиссия

европа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_0:73:3133:1835_1920x0_80_0_0_605fd068aa03fb46f8e40d075d312846.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Европейские потребители продолжают наращивать темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), за сутки выбрали примерно 400 миллионов кубометров по сравнению с 340 миллионами в предшествующий день, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 5 января (завершились утром 6 января) составляет 85,18%, что на 12,8 п. п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 1,95 п. п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 94,3 миллиарда кубометров. Это примерно на 15,7 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 3,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 14,4 п. п. Европейские потребители за почти два месяца выбрали около 16 миллиардов кубометров газа. Темпы отбора из газохранилищ с начала года выросли. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,36 п. п. (примерно 400 миллионов кубометров) по сравнению с 0,31 п. п. (около 400 миллионов кубометров) в предыдущий день. Заполненность газохранилищ за прошлый месяц уменьшилась на 8,3 п. п. (9,2 миллиарда кубометров). Темпы отбора стали минимальными для декабря с 2019 года. Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.

https://ria.ru/20240106/gaz-1919909775.html

https://ria.ru/20230926/logvinov-1898651421.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евросоюз, еврокомиссия, европа, в мире