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На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед
На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед - РИА Новости, 07.01.2024
На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед
Грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T08:21
2024-01-07T08:21
2024-01-07T08:21
происшествия
бирск
бирский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 7 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС по региону. "Ночью 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. По данным ведомства, длина участка через реку составляет 520 метров. Толщина льда - 30 сантиметров, грузоподъемность - 3 тонны. Имеется две полосы, каждая шириной по 50 метров. На месте инцидента работают экстренные службы, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html
бирск
бирский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бирск, бирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бирск, Бирский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед
На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед на переправе
УФА, 7 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Ночью 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района
под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, длина участка через реку составляет 520 метров. Толщина льда - 30 сантиметров, грузоподъемность - 3 тонны. Имеется две полосы, каждая шириной по 50 метров.
На месте инцидента работают экстренные службы, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
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