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На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед

На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед - РИА Новости, 07.01.2024

На реке Белая в Башкирии фура провалилась под лед

Грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T08:21

2024-01-07T08:21

2024-01-07T08:21

происшествия

бирск

бирский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 7 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС по региону. "Ночью 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. По данным ведомства, длина участка через реку составляет 520 метров. Толщина льда - 30 сантиметров, грузоподъемность - 3 тонны. Имеется две полосы, каждая шириной по 50 метров. На месте инцидента работают экстренные службы, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html

бирск

бирский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, бирск, бирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)