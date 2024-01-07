https://ria.ru/20240107/evrokomissar-1920092391.html

СМИ: Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост главы Совета Европы

СМИ: Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост главы Совета Европы - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост главы Совета Европы

Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы, сообщило бельгийское... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T22:34

2024-01-07T22:34

2024-01-08T02:06

в мире

россия

бельгия

москва

мария пейчинович-бурич

шарль мишель

дидье рейндерс

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы, сообщило бельгийское издание Soir. По информации издания, бельгийские власти должны объявить о решении до 10 января, а выборы генсека Совета Европы пройдут в июне. Не исключено, что еврокомиссару придется взять отпуск в Еврокомиссии для проведения выборной кампании. По данным Soir, Рейндерс рассчитывал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" для участия в выборах в Европарламент и продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза, однако это было поручено действующему главе Евросовета Шарлю Мишелю. Рейндерс уже участвовал в борьбе за пост генсека Совета Европы в 2019 году, однако тогда победу одержала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Ранее Рейндерс занимал различные посты в правительстве Бельгии, в том числе возглавлял МИД и министерство финансов. Генеральный секретарь Совета Европы избирается на пятилетний срок. Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

https://ria.ru/20240107/orban-1920059645.html

https://ria.ru/20240106/evroparlament-1919961886.html

россия

бельгия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бельгия, москва, мария пейчинович-бурич, шарль мишель, дидье рейндерс, совет европы, еврокомиссия, европарламент