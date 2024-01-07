https://ria.ru/20240107/ekspress-1920084385.html
В МЖД назвали причину задержки экспресса Рязань — Москва
В МЖД назвали причину задержки экспресса Рязань — Москва - РИА Новости, 07.01.2024
В МЖД назвали причину задержки экспресса Рязань — Москва
Экспресс Рязань-Москва отправился с задержкой на 24 минуты в связи с работой правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T20:26
2024-01-07T20:26
2024-01-07T20:26
происшествия
москва
московская железная дорога
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РЯЗАНЬ, 7 янв - РИА Новости. Экспресс Рязань-Москва отправился с задержкой на 24 минуты в связи с работой правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). "Сегодня на станции Рязань-1 в связи с работой правоохранительных органов было задержано отправление экспресса № 7045 Рязань- Москва на 24 минуты", - говорится в сообщении. В МЖД отметили, что приносят пассажирам извинения за неудобства.
https://ria.ru/20240105/zaderzhka-1919877178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
В МЖД назвали причину задержки экспресса Рязань — Москва
МЖД: экспресс Рязань-Москва задержали на 24 минуты из-за работы правоохранителей