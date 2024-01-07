https://ria.ru/20240107/ekspress-1920084385.html

В МЖД назвали причину задержки экспресса Рязань — Москва

В МЖД назвали причину задержки экспресса Рязань — Москва - РИА Новости, 07.01.2024

В МЖД назвали причину задержки экспресса Рязань — Москва

Экспресс Рязань-Москва отправился с задержкой на 24 минуты в связи с работой правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T20:26

2024-01-07T20:26

2024-01-07T20:26

происшествия

москва

московская железная дорога

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РЯЗАНЬ, 7 янв - РИА Новости. Экспресс Рязань-Москва отправился с задержкой на 24 минуты в связи с работой правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). "Сегодня на станции Рязань-1 в связи с работой правоохранительных органов было задержано отправление экспресса № 7045 Рязань- Москва на 24 минуты", - говорится в сообщении. В МЖД отметили, что приносят пассажирам извинения за неудобства.

https://ria.ru/20240105/zaderzhka-1919877178.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московская железная дорога