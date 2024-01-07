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На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека - РИА Новости, 07.01.2024
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22:35 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/dtp-1920092556.html
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека - РИА Новости, 07.01.2024
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека
Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:35
2024-01-07T22:35
происшествия
ставропольский край
авто
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ПЯТИГОРСК, 7 янв – РИА Новости. Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 19.00 мск на 303-м километре автодороги Кавказ. "Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь. От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка "четырнадцатой". Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска", – говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, который "за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость". "Не исключено, что мужчина мог заснуть в пути движения. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Проводится проверка", – заключили в ведомстве.
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происшествия, ставропольский край, авто
Происшествия, Ставропольский край, Авто
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

На Ставрополье в столкновении трех машин два человека погибли, трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 янв – РИА Новости. Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 19.00 мск на 303-м километре автодороги Кавказ.
«
"Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь. От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка "четырнадцатой". Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, который "за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость".
"Не исключено, что мужчина мог заснуть в пути движения. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Проводится проверка", – заключили в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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