https://ria.ru/20240107/dtp-1920092556.html

На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека - РИА Новости, 07.01.2024

На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T22:35

2024-01-07T22:35

2024-01-07T22:35

происшествия

ставропольский край

авто

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ПЯТИГОРСК, 7 янв – РИА Новости. Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 19.00 мск на 303-м километре автодороги Кавказ. "Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь. От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка "четырнадцатой". Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска", – говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, который "за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость". "Не исключено, что мужчина мог заснуть в пути движения. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Проводится проверка", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920091935.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставропольский край, авто