https://ria.ru/20240107/dtp-1920092556.html
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека - РИА Новости, 07.01.2024
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека
Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:35
2024-01-07T22:35
2024-01-07T22:35
происшествия
ставропольский край
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 янв – РИА Новости. Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 19.00 мск на 303-м километре автодороги Кавказ. "Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь. От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка "четырнадцатой". Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска", – говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, который "за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость". "Не исключено, что мужчина мог заснуть в пути движения. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Проводится проверка", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920091935.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, авто
Происшествия, Ставропольский край, Авто
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека
На Ставрополье в столкновении трех машин два человека погибли, трое пострадали
ПЯТИГОРСК, 7 янв – РИА Новости.
Два человека погибли и трое сильно пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале
ведомства.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 19.00 мск на 303-м километре автодороги Кавказ.
«
"Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь. От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка "четырнадцатой". Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, который "за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость".
"Не исключено, что мужчина мог заснуть в пути движения. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Проводится проверка", – заключили в ведомстве.
В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали