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В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали - РИА Новости, 07.01.2024
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22:19 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/dtp-1920091935.html
В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали
В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали - РИА Новости, 07.01.2024
В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали
Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух машин в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:19
2024-01-07T22:19
происшествия
авто
нуримановский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух машин в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на 39-м километре автодороги "Иглино - Красная Горка" в Нуримановском районе произошло ДТП с участием Kia Rio и Renault Duster. "В результате ДТП погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Травмированы ещё три человека, из них один ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении спасателей.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html
нуримановский район
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происшествия, авто, нуримановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Нуримановский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали

В Башкирии в ДТП с двумя легковушками погибли три человека, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух машин в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на 39-м километре автодороги "Иглино - Красная Горка" в Нуримановском районе произошло ДТП с участием Kia Rio и Renault Duster.
«
"В результате ДТП погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Травмированы ещё три человека, из них один ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении спасателей.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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ПроисшествияАвтоНуримановский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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