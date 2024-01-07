https://ria.ru/20240107/dtp-1920091935.html

В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали

В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали - РИА Новости, 07.01.2024

В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали

Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух машин в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T22:19

2024-01-07T22:19

2024-01-07T22:19

происшествия

авто

нуримановский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух машин в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на 39-м километре автодороги "Иглино - Красная Горка" в Нуримановском районе произошло ДТП с участием Kia Rio и Renault Duster. "В результате ДТП погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Травмированы ещё три человека, из них один ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении спасателей.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html

нуримановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, нуримановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)