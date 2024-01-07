https://ria.ru/20240107/dtp-1920073768.html

Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие

Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.01.2024

Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в ДТП на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:25

2024-01-07T18:25

2024-01-07T18:25

происшествия

авто

екатеринбург

арамиль

bentley motors

bentley continental gt speed

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. По предварительным данным ведомства, водитель Bentley, двигаясь по Кольцовскому тракту из Екатеринбурга в сторону города Арамиль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УА3, который двигался навстречу. "В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медпомощь", – следует из сообщения. Отмечается, что водитель Bentley ранее был лишен права управления транспортными средствами. На данном участке дороги организовано реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html

екатеринбург

арамиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, екатеринбург, арамиль, bentley motors, bentley continental gt speed