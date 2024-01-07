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Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.01.2024
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18:25 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/dtp-1920073768.html
Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие
Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.01.2024
Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ДТП на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:25
2024-01-07T18:25
происшествия
авто
екатеринбург
арамиль
bentley motors
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. По предварительным данным ведомства, водитель Bentley, двигаясь по Кольцовскому тракту из Екатеринбурга в сторону города Арамиль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УА3, который двигался навстречу. "В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медпомощь", – следует из сообщения. Отмечается, что водитель Bentley ранее был лишен права управления транспортными средствами. На данном участке дороги организовано реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html
екатеринбург
арамиль
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происшествия, авто, екатеринбург, арамиль, bentley motors, bentley continental gt speed
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Арамиль, Bentley Motors, Bentley Continental GT Speed
Под Екатеринбургом столкнулись УАЗ и Bentley, есть пострадавшие

Под Екатеринбургом при столкновении УАЗ и Bentley пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
По предварительным данным ведомства, водитель Bentley, двигаясь по Кольцовскому тракту из Екатеринбурга в сторону города Арамиль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УА3, который двигался навстречу.
«
"В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медпомощь", – следует из сообщения.
Отмечается, что водитель Bentley ранее был лишен права управления транспортными средствами. На данном участке дороги организовано реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту аварии проводится проверка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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ПроисшествияАвтоЕкатеринбургАрамильBentley MotorsBentley Continental GT Speed
 
 
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