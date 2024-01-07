https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html
В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек
В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек - РИА Новости, 07.01.2024
В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на федеральной дороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:26
2024-01-07T16:26
2024-01-07T16:26
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на федеральной дороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. "В результате ДТП погиб один человек, пострадали семь человек. Все пострадавшие доставлены в ЦРБ села Бердигестях", - доложили в пресс-службе. Отмечается, что пожарными республики проводились работы по деблокированию пострадавшего.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920051210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек
В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек, еще семь человек пострадали
ЯКУТСК, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на федеральной дороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"В результате ДТП погиб один человек, пострадали семь человек. Все пострадавшие доставлены в ЦРБ села Бердигестях", - доложили в пресс-службе.
Отмечается, что пожарными республики проводились работы по деблокированию пострадавшего.
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