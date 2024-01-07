https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html

В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек

В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек - РИА Новости, 07.01.2024

В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на федеральной дороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:26

2024-01-07T16:26

2024-01-07T16:26

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на федеральной дороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. "В результате ДТП погиб один человек, пострадали семь человек. Все пострадавшие доставлены в ЦРБ села Бердигестях", - доложили в пресс-службе. Отмечается, что пожарными республики проводились работы по деблокированию пострадавшего.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920051210.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)