https://ria.ru/20240107/dtp-1920051210.html
Под Самарой произошло смертельное ДТП
Под Самарой произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 07.01.2024
Под Самарой произошло смертельное ДТП
Автомобиль Renault опрокинулся в кювет в Большечерниговском районе Самарской области, в результате чего погиб ребенок, еще два человека пострадали, сообщил РИА... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:23
2024-01-07T14:23
2024-01-07T14:23
происшествия
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большечерниговский район
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авто
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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Автомобиль Renault опрокинулся в кювет в Большечерниговском районе Самарской области, в результате чего погиб ребенок, еще два человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По данным региональной прокуратуры, в воскресенье примерно в 13.00 мск на 154 километре автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Районная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части состояния дорожного полотна на данном участке трассы, отметила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. "Пострадало 3 человека: мама и папа, ребенок 2020 года рождения погиб", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919872791.html
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происшествия, самара, большечерниговский район, самарская область, авто
Происшествия, Самара, Большечерниговский район, Самарская область, Авто
Под Самарой произошло смертельное ДТП
В Самарской области в ДТП пострадали двое взрослых, погиб ребенок
САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Автомобиль Renault опрокинулся в кювет в Большечерниговском районе Самарской области, в результате чего погиб ребенок, еще два человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным региональной прокуратуры, в воскресенье примерно в 13.00 мск на 154 километре автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Районная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части состояния дорожного полотна на данном участке трассы, отметила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
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"Пострадало 3 человека: мама и папа, ребенок 2020 года рождения погиб", - сказала собеседница агентства.
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