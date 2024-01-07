https://ria.ru/20240107/dnepropetrovsk-1920032598.html
Украинские власти заявили о взрыве в Днепропетровске
Украинские власти заявили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 07.01.2024
Украинские власти заявили о взрыве в Днепропетровске
Административное здание повреждено в результате взрыва в городе Днепропетровск на Украине, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:00
2024-01-07T11:00
2024-01-07T11:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Административное здание повреждено в результате взрыва в городе Днепропетровск на Украине, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Лысак написал о взрывах в городе Днепропетровске, в результате чего "повреждено административное здание". По его словам, в городе было два пожара, которые ликвидировали спасатели. Ранее в ночь на воскресенье в ряде областей Украины, в том числе в Днепропетровской, звучал сигнал воздушной тревоги. Позже украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231002/kharkov-1899830558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти заявили о взрыве в Днепропетровске
На Украине заявили о повреждении административного здания в Днепропетровске