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Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/desant-1920008904.html
Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ
Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024
Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ
Российские разведывательные подразделения ВДВ вскрыли огневую позицию минометного расчета ВСУ в островной зоне дельты Днепра и уничтожили его ударом FPV-дрона,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T05:05
2024-01-07T05:05
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россия
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Российские разведывательные подразделения ВДВ вскрыли огневую позицию минометного расчета ВСУ в островной зоне дельты Днепра и уничтожили его ударом FPV-дрона, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий в островной зоне дельты Днепра на херсонском направлении разведчики одного из соединений ВДВ скрытно совершили марш-бросок из тылового района к левому берегу Днепра … Запуск FPV-дрона - и через несколько минут минометный расчет противника прекратил вести беспокоящий огонь по нашим позициям", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после выполнения боевой задачи разведгруппа с новыми разведданными без потерь вернулась в свой тыловой район. "Здесь мы пытаемся оттеснить врага. Работаем непосредственно пехотой во взаимодействии с тяжелой техникой: танками и боевыми машинами пехоты. Также нас поддерживает артиллерия, плюс БПЛА, "Ланцеты" и беспилотники FPV, которые уничтожают подвоз и ротацию противника", - рассказал старший разведчик одного из соединений ВДВ с позывным "Зенит".
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днепр (город), россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ

Разведчики ВДВ FPV-дроном уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Российские разведывательные подразделения ВДВ вскрыли огневую позицию минометного расчета ВСУ в островной зоне дельты Днепра и уничтожили его ударом FPV-дрона, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе разведывательно-поисковых действий в островной зоне дельты Днепра на херсонском направлении разведчики одного из соединений ВДВ скрытно совершили марш-бросок из тылового района к левому берегу Днепра … Запуск FPV-дрона - и через несколько минут минометный расчет противника прекратил вести беспокоящий огонь по нашим позициям", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что после выполнения боевой задачи разведгруппа с новыми разведданными без потерь вернулась в свой тыловой район.
"Здесь мы пытаемся оттеснить врага. Работаем непосредственно пехотой во взаимодействии с тяжелой техникой: танками и боевыми машинами пехоты. Также нас поддерживает артиллерия, плюс БПЛА, "Ланцеты" и беспилотники FPV, которые уничтожают подвоз и ротацию противника", - рассказал старший разведчик одного из соединений ВДВ с позывным "Зенит".
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)РоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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