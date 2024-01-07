https://ria.ru/20240107/desant-1920008904.html

Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ

Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024

Десантники уничтожили в дельте Днепра минометный расчет ВСУ

Российские разведывательные подразделения ВДВ вскрыли огневую позицию минометного расчета ВСУ в островной зоне дельты Днепра и уничтожили его ударом FPV-дрона,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T05:05

2024-01-07T05:05

2024-01-07T05:05

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Российские разведывательные подразделения ВДВ вскрыли огневую позицию минометного расчета ВСУ в островной зоне дельты Днепра и уничтожили его ударом FPV-дрона, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий в островной зоне дельты Днепра на херсонском направлении разведчики одного из соединений ВДВ скрытно совершили марш-бросок из тылового района к левому берегу Днепра … Запуск FPV-дрона - и через несколько минут минометный расчет противника прекратил вести беспокоящий огонь по нашим позициям", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после выполнения боевой задачи разведгруппа с новыми разведданными без потерь вернулась в свой тыловой район. "Здесь мы пытаемся оттеснить врага. Работаем непосредственно пехотой во взаимодействии с тяжелой техникой: танками и боевыми машинами пехоты. Также нас поддерживает артиллерия, плюс БПЛА, "Ланцеты" и беспилотники FPV, которые уничтожают подвоз и ротацию противника", - рассказал старший разведчик одного из соединений ВДВ с позывным "Зенит".

https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920007776.html

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днепр (город), россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины