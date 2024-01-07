https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html

В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома

В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома - РИА Новости, 07.01.2024

В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома

В Подольске завели уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, сообщило ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:43

2024-01-07T11:43

2024-01-07T18:58

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Подольске завели уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, сообщило ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале."По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — уточнили в ведомстве.Как добавили в ГСУ СК, из-за неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. После этого жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды.Сейчас в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводят обыски, изымают техническую документацию и допрашивают руководство. Следствие выясняет причины и условия, приведшие к аварии.Перед этим глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.Ранее он сообщил, что владелец организации допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Как уточнял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, инцидент почти сутки скрывали от властей региона.Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 170 домов. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть зданий. По данным пресс-службы, теплом сейчас обеспечили 60 домов.При этом сегодня в микрорайоне Климовск запустили работу второго котла. Как объяснил Воробьев, теперь будет достаточно мощности, чтобы обогреть неотапливаемые квартиры.Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье.

https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html

https://ria.ru/20240107/podolsk-1920015696.html

https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908349557.html

московская область (подмосковье)

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Сотрудники СК в подольской котельной СК опубликовал видео работы правоохранителей в подольской котельной после возбуждения дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 2024-01-07T11:43 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф)