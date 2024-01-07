https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html
В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома
В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома - РИА Новости, 07.01.2024
В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома
В Подольске завели уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, сообщило ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:43
2024-01-07T11:43
2024-01-07T18:58
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920076279_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f65db582a6f1a8f79abe9d7110775d9.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Подольске завели уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, сообщило ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале."По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — уточнили в ведомстве.Как добавили в ГСУ СК, из-за неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. После этого жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды.Сейчас в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводят обыски, изымают техническую документацию и допрашивают руководство. Следствие выясняет причины и условия, приведшие к аварии.Перед этим глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.Ранее он сообщил, что владелец организации допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Как уточнял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, инцидент почти сутки скрывали от властей региона.Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 170 домов. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть зданий. По данным пресс-службы, теплом сейчас обеспечили 60 домов.При этом сегодня в микрорайоне Климовск запустили работу второго котла. Как объяснил Воробьев, теперь будет достаточно мощности, чтобы обогреть неотапливаемые квартиры.Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье.
https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920015696.html
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908349557.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920076279_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3f4f1f7eca15e692f2196b2251336519.jpg
Сотрудники СК в подольской котельной
СК опубликовал видео работы правоохранителей в подольской котельной после возбуждения дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
2024-01-07T11:43
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома
В Подмосковье завели уголовное дело из-за ограничения подачи тепла в дома
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
В Подольске завели уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, сообщило ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале
.
«
"По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — уточнили в ведомстве.
Как добавили в ГСУ СК, из-за неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. После этого жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск
, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды.
Сейчас в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводят обыски, изымают техническую документацию и допрашивают руководство. Следствие выясняет причины и условия, приведшие к аварии.
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Перед этим глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.
Ранее он сообщил, что владелец организации допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Как уточнял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, инцидент почти сутки скрывали от властей региона.
Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 170 домов. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.
Для остающихся без отопления жителей Подольска откроют ПВР
Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.
В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть зданий. По данным пресс-службы, теплом сейчас обеспечили 60 домов.
При этом сегодня в микрорайоне Климовск запустили работу второго котла. Как объяснил Воробьев, теперь будет достаточно мощности, чтобы обогреть неотапливаемые квартиры.
Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье.
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