https://ria.ru/20240107/daniya-1920043693.html

В ВВС Украины не верят в задержку поставок истребителей F-16 из Дании

В ВВС Украины не верят в задержку поставок истребителей F-16 из Дании - РИА Новости, 07.01.2024

В ВВС Украины не верят в задержку поставок истребителей F-16 из Дании

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16. Его слова приводит украинское... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:07

2024-01-07T13:07

2024-01-07T13:07

f-16

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16. Его слова приводит украинское издание Hromadske.Ранее издание Berlingske писало, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. "Дания официально не сообщала об отсрочке в поставках истребителей F-16, о чем писали ранее в медиа... Это достаточно чувствительная тема для нас, ведь мы проходим процесс подготовки в очень быстрые сроки. Многие другие государства стоят в очереди не только на самолеты, но и на инструкторов, которые будут переучивать летчиков", - заявил Игнат. По словам Игната, информация из статьи издания Berlingske не подтверждается официальными заявлениями. Он призвал обратиться на сайт минобороны Дании, где, по его словам, нет подтверждающей информации о задержке поставок истребителей для ВСУ. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240106/otpravka-1919948086.html

https://ria.ru/20240107/reb-1920029792.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

f-16, нато, вооруженные силы украины, александр шульгин, сергей лавров, украина, россия, дания, в мире