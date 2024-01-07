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Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
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21:51 07.01.2024 (обновлено: 22:02 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/chekhiya-1920090505.html
Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ
Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ
Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится, прежде всего, за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:51
2024-01-07T22:02
чехия
в мире
словакия
косово
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ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится, прежде всего, за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чехов к испанцам, сообщило в воскресенье Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря генштаба Властимилу Киприсову. "Чешские военнослужащие в настоящее время участвуют в 14 зарубежных миссиях, в частности, в Косово, на Ближнем Востоке и в районе Средиземного моря, где они борются с контрабандистами, переправляющими нелегальных мигрантов из стран Африки в Европу. Общее сокращение числа участников зарубежных миссий в 2024 году произойдет, в основном, за счет уменьшения с 450 до 200 человек в контингенте НАТО в Словакии, командование в котором Чехия к концу июня этого года передаст испанцам", - сказала Киприсова. Киприсова уточнила, что в Словакии после сокращения чешской миссии останутся усиленная механизированная рота, подразделение материально-технической поддержки и представители в международном штабе. Чешские инструкторы и в этом году, по словам Киприсовой, примут самое активное участие в подготовке украинских военнослужащих, как на территории Чехии, так и за ее пределами.
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чехия, в мире, словакия, косово, нато
Чехия, В мире, Словакия, Косово, НАТО
Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ

Чешское радио: Прага сократить участие военных в зарубежных миссиях в 2024 году

© AP Photo / Darko BandicВоенные у Пражского Града в Праге
Военные у Пражского Града в Праге - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Военные у Пражского Града в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится, прежде всего, за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чехов к испанцам, сообщило в воскресенье Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря генштаба Властимилу Киприсову.
«
"Чешские военнослужащие в настоящее время участвуют в 14 зарубежных миссиях, в частности, в Косово, на Ближнем Востоке и в районе Средиземного моря, где они борются с контрабандистами, переправляющими нелегальных мигрантов из стран Африки в Европу. Общее сокращение числа участников зарубежных миссий в 2024 году произойдет, в основном, за счет уменьшения с 450 до 200 человек в контингенте НАТО в Словакии, командование в котором Чехия к концу июня этого года передаст испанцам", - сказала Киприсова.
Киприсова уточнила, что в Словакии после сокращения чешской миссии останутся усиленная механизированная рота, подразделение материально-технической поддержки и представители в международном штабе.
Чешские инструкторы и в этом году, по словам Киприсовой, примут самое активное участие в подготовке украинских военнослужащих, как на территории Чехии, так и за ее пределами.
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