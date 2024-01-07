Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ
Чешское радио: Прага сократить участие военных в зарубежных миссиях в 2024 году
© AP Photo / Darko BandicВоенные у Пражского Града в Праге
© AP Photo / Darko Bandic
Военные у Пражского Града в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится, прежде всего, за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чехов к испанцам, сообщило в воскресенье Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря генштаба Властимилу Киприсову.
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"Чешские военнослужащие в настоящее время участвуют в 14 зарубежных миссиях, в частности, в Косово, на Ближнем Востоке и в районе Средиземного моря, где они борются с контрабандистами, переправляющими нелегальных мигрантов из стран Африки в Европу. Общее сокращение числа участников зарубежных миссий в 2024 году произойдет, в основном, за счет уменьшения с 450 до 200 человек в контингенте НАТО в Словакии, командование в котором Чехия к концу июня этого года передаст испанцам", - сказала Киприсова.
Киприсова уточнила, что в Словакии после сокращения чешской миссии останутся усиленная механизированная рота, подразделение материально-технической поддержки и представители в международном штабе.
Чешские инструкторы и в этом году, по словам Киприсовой, примут самое активное участие в подготовке украинских военнослужащих, как на территории Чехии, так и за ее пределами.