https://ria.ru/20240107/chekhiya-1920090505.html

Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ

Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2024

Чехия сократит участие своих военных в зарубежных миссиях, сообщили СМИ

Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится, прежде всего, за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T21:51

2024-01-07T21:51

2024-01-07T22:02

чехия

в мире

словакия

косово

нато

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ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится, прежде всего, за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чехов к испанцам, сообщило в воскресенье Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря генштаба Властимилу Киприсову. "Чешские военнослужащие в настоящее время участвуют в 14 зарубежных миссиях, в частности, в Косово, на Ближнем Востоке и в районе Средиземного моря, где они борются с контрабандистами, переправляющими нелегальных мигрантов из стран Африки в Европу. Общее сокращение числа участников зарубежных миссий в 2024 году произойдет, в основном, за счет уменьшения с 450 до 200 человек в контингенте НАТО в Словакии, командование в котором Чехия к концу июня этого года передаст испанцам", - сказала Киприсова. Киприсова уточнила, что в Словакии после сокращения чешской миссии останутся усиленная механизированная рота, подразделение материально-технической поддержки и представители в международном штабе. Чешские инструкторы и в этом году, по словам Киприсовой, примут самое активное участие в подготовке украинских военнослужащих, как на территории Чехии, так и за ее пределами.

https://ria.ru/20231221/vygoda-1917299363.html

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словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чехия, в мире, словакия, косово, нато