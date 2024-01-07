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В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год - РИА Новости, 08.01.2024
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23:57 07.01.2024 (обновлено: 00:20 08.01.2024)
https://ria.ru/20240107/byudzhet-1920097078.html
В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год
В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год - РИА Новости, 08.01.2024
В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год
Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T23:57
2024-01-08T00:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты представителей Майка Джонсона. Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный" шатдаун. Согласно заявлению, общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти в 1,6 триллиона долларов - он составит $1,590 триллиона. "Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные (расходы)", - говорится в заявлении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, майк джонсон, джо байден, сша
В мире, Майк Джонсон, Джо Байден, США
В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год

Спикер: бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты представителей Майка Джонсона.
Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный" шатдаун.
Согласно заявлению, общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти в 1,6 триллиона долларов - он составит $1,590 триллиона.
«
"Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные (расходы)", - говорится в заявлении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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