https://ria.ru/20240107/byudzhet-1920097078.html

В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год

В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год - РИА Новости, 08.01.2024

В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T23:57

2024-01-07T23:57

2024-01-08T00:20

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты представителей Майка Джонсона. Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный" шатдаун. Согласно заявлению, общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти в 1,6 триллиона долларов - он составит $1,590 триллиона. "Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные (расходы)", - говорится в заявлении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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Наталья Макарова

в мире, майк джонсон, джо байден, сша