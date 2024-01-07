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В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J
В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J - РИА Новости, 07.01.2024
В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J
Сергей Булавинцев, известный как рэпер Sir-J, пропал в Подмосковье. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:47
2024-01-07T16:47
2024-01-07T16:47
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сергей Булавинцев, известный как рэпер Sir-J, пропал в Подмосковье. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".По информации издания MSK1.ru, 30 декабря в загородном доме артиста в Расторгуево вспыхнул пожар. После этого он сел в электричку, но затем так и не вышел на связь.Булавинцев родился в Москве. Выступал с 1991 года в составе групп D.O.B., "Империя", RAPtila Camaradaz и других. Позднее стал продюсером, в том числе и группы "Многоточие".
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J
В Подмосковье после пожара в доме пропал рэпер Сергей Булавинцев