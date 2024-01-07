https://ria.ru/20240107/bulavintsev-1920065585.html

В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J

В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J - РИА Новости, 07.01.2024

В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J

Сергей Булавинцев, известный как рэпер Sir-J, пропал в Подмосковье. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:47

2024-01-07T16:47

2024-01-07T16:47

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920064244_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_48a1ea4c0288f70c3bff04c67f9d60d8.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сергей Булавинцев, известный как рэпер Sir-J, пропал в Подмосковье. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".По информации издания MSK1.ru, 30 декабря в загородном доме артиста в Расторгуево вспыхнул пожар. После этого он сел в электричку, но затем так и не вышел на связь.Булавинцев родился в Москве. Выступал с 1991 года в составе групп D.O.B., "Империя", RAPtila Camaradaz и других. Позднее стал продюсером, в том числе и группы "Многоточие".

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье)