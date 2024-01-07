https://ria.ru/20240107/briks-1920037530.html

Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в сентябре 2024 года

Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в сентябре 2024 года - РИА Новости, 07.01.2024

Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в сентябре 2024 года

Девятый юридический форум пройдет в сентябре 2024 года в Москве в рамках председательства России в БРИКС. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:51

2024-01-07T11:51

2024-01-07T11:51

россия

москва

йоханнесбург

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

брикс

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Девятый юридический форум пройдет в сентябре 2024 года в Москве в рамках председательства России в БРИКС. Предыдущий форум прошел в 2023 году в Йоханнесбурге, где представители стран БРИКС обсуждали вопросы создания международного инвестиционного арбитражного центра. Его концепция была разработана Минюстом России совместно с Минэкономразвития, МИД и СПбГУ.

https://ria.ru/20240103/briks-1919551300.html

россия

москва

йоханнесбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, йоханнесбург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), брикс, санкт-петербургский государственный университет, общество