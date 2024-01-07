https://ria.ru/20240107/briks-1920037530.html
Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в сентябре 2024 года
Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в сентябре 2024 года - РИА Новости, 07.01.2024
Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в сентябре 2024 года
Девятый юридический форум пройдет в сентябре 2024 года в Москве в рамках председательства России в БРИКС. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:51
2024-01-07T11:51
2024-01-07T11:51
россия
москва
йоханнесбург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
брикс
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Девятый юридический форум пройдет в сентябре 2024 года в Москве в рамках председательства России в БРИКС. Предыдущий форум прошел в 2023 году в Йоханнесбурге, где представители стран БРИКС обсуждали вопросы создания международного инвестиционного арбитражного центра. Его концепция была разработана Минюстом России совместно с Минэкономразвития, МИД и СПбГУ.
https://ria.ru/20240103/briks-1919551300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, москва, йоханнесбург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), брикс, санкт-петербургский государственный университет, общество
Россия, Москва, Йоханнесбург, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), БРИКС, Санкт-Петербургский государственный университет, Общество
Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в сентябре 2024 года
Девятый юридический форум стран БРИКС пройдет в Москве в сентябре 2024 года