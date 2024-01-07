https://ria.ru/20240107/borrel-1920061395.html

Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы

Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы - РИА Новости, 07.01.2024

Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправился в воскресенье в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры по урегулированию в секторе Газа и ситуации в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:03

2024-01-07T16:03

2024-01-07T16:03

в мире

саудовская аравия

красное море

израиль

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправился в воскресенье в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры по урегулированию в секторе Газа и ситуации в Красном море на фоне угроз судоходству со стороны йеменских повстанцев. "В ходе визита Боррель проведет встречи на высоком уровне, в том числе с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом аль-Будайви", - сообщили в европейской внешнеполитической службе. В частности, главной целью поездки является "продвижение дипломатических усилий, создание условий для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе". "Он также затронет вызывающую обеспокоенность эскалацию в Красном море", - добавили в европейской внешнеполитической службе.

https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html

саудовская аравия

красное море

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, красное море, израиль, жозеп боррель