Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы
Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в Красном море
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправился в воскресенье в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры по урегулированию в секторе Газа и ситуации в Красном море на фоне угроз судоходству со стороны йеменских повстанцев.
"В ходе визита Боррель проведет встречи на высоком уровне, в том числе с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом аль-Будайви", - сообщили в европейской внешнеполитической службе. В частности, главной целью поездки является "продвижение дипломатических усилий, создание условий для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе".
"Он также затронет вызывающую обеспокоенность эскалацию в Красном море", - добавили в европейской внешнеполитической службе.