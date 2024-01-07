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Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы - РИА Новости, 07.01.2024
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16:03 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/borrel-1920061395.html
Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы
Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы - РИА Новости, 07.01.2024
Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправился в воскресенье в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры по урегулированию в секторе Газа и ситуации в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:03
2024-01-07T16:03
в мире
саудовская аравия
красное море
израиль
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправился в воскресенье в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры по урегулированию в секторе Газа и ситуации в Красном море на фоне угроз судоходству со стороны йеменских повстанцев. "В ходе визита Боррель проведет встречи на высоком уровне, в том числе с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом аль-Будайви", - сообщили в европейской внешнеполитической службе. В частности, главной целью поездки является "продвижение дипломатических усилий, создание условий для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе". "Он также затронет вызывающую обеспокоенность эскалацию в Красном море", - добавили в европейской внешнеполитической службе.
https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html
саудовская аравия
красное море
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в мире, саудовская аравия, красное море, израиль, жозеп боррель
В мире, Саудовская Аравия, Красное море, Израиль, Жозеп Боррель
Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения Газы

Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в Красном море

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправился в воскресенье в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры по урегулированию в секторе Газа и ситуации в Красном море на фоне угроз судоходству со стороны йеменских повстанцев.
"В ходе визита Боррель проведет встречи на высоком уровне, в том числе с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом аль-Будайви", - сообщили в европейской внешнеполитической службе. В частности, главной целью поездки является "продвижение дипломатических усилий, создание условий для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе".
"Он также затронет вызывающую обеспокоенность эскалацию в Красном море", - добавили в европейской внешнеполитической службе.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе
3 января, 23:35
 
В миреСаудовская АравияКрасное мореИзраильЖозеп Боррель
 
 
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