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"Это конец": в Сети призвали Зеленского к отставке из-за его слов о России
"Это конец": в Сети призвали Зеленского к отставке из-за его слов о России - РИА Новости, 07.01.2024
"Это конец": в Сети призвали Зеленского к отставке из-за его слов о России
Пользователи соцсети Х призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его заявления о кооперации с партнерами в вопросах оружия для... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:13
2024-01-07T12:13
2024-01-07T15:36
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его заявления о кооперации с партнерами в вопросах оружия для противостояния России."Ни одного слова про мир? Убери свои руки от наших карманов!" — обратился к украинскому лидеру Charlie."Зеленский, уходи уже со своего поста!" — призвала liz topete."Лучше позаботься о мире, а не о дронах, мистер президент", — посоветовал fail3798."Это конец. Сдавайся и иди домой к своей жене", — отметил PBJ."Кто-нибудь объяснит мне, как одна армия может победить вторую, когда та в пять раз больше и обладает огромным количеством оружия? Как Украина может победить после абсолютно провального контрнаступления? Я пытаюсь быть реалистичным", — резюмировал Szabolcs Szövérfi.Накануне источник в Совбезе ООН сообщил РИА Новости, что Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза по теме поставок западного оружия Киеву.
https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920036616.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
"Это конец": в Сети призвали Зеленского к отставке из-за его слов о России
Пользователи Х раскритиковали Зеленского из-за его слов о борьбе с Россией
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Пользователи соцсети Х
призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его заявления о кооперации с партнерами в вопросах оружия для противостояния России.
"Ни одного слова про мир? Убери свои руки от наших карманов!" — обратился к украинскому лидеру Charlie.
"Зеленский, уходи уже со своего поста!" — призвала liz topete.
"Лучше позаботься о мире, а не о дронах, мистер президент", — посоветовал fail3798.
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"Это конец. Сдавайся и иди домой к своей жене", — отметил PBJ.
"Кто-нибудь объяснит мне, как одна армия может победить вторую, когда та в пять раз больше и обладает огромным количеством оружия? Как Украина может победить после абсолютно провального контрнаступления? Я пытаюсь быть реалистичным", — резюмировал Szabolcs Szövérfi.
Накануне источник в Совбезе ООН сообщил РИА Новости, что Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза по теме поставок западного оружия Киеву
.
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