https://ria.ru/20240107/borba-1920039083.html

"Это конец": в Сети призвали Зеленского к отставке из-за его слов о России

"Это конец": в Сети призвали Зеленского к отставке из-за его слов о России - РИА Новости, 07.01.2024

"Это конец": в Сети призвали Зеленского к отставке из-за его слов о России

Пользователи соцсети Х призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его заявления о кооперации с партнерами в вопросах оружия для... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:13

2024-01-07T12:13

2024-01-07T15:36

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его заявления о кооперации с партнерами в вопросах оружия для противостояния России."Ни одного слова про мир? Убери свои руки от наших карманов!" — обратился к украинскому лидеру Charlie."Зеленский, уходи уже со своего поста!" — призвала liz topete."Лучше позаботься о мире, а не о дронах, мистер президент", — посоветовал fail3798."Это конец. Сдавайся и иди домой к своей жене", — отметил PBJ."Кто-нибудь объяснит мне, как одна армия может победить вторую, когда та в пять раз больше и обладает огромным количеством оружия? Как Украина может победить после абсолютно провального контрнаступления? Я пытаюсь быть реалистичным", — резюмировал Szabolcs Szövérfi.Накануне источник в Совбезе ООН сообщил РИА Новости, что Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза по теме поставок западного оружия Киеву.

https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920036616.html

https://ria.ru/20240107/lozh-1920015813.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато