https://ria.ru/20240107/boeing-1920092977.html
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9 - РИА Новости, 07.01.2024
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9
Российские авиакомпании не имеют в парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:45
2024-01-07T22:45
2024-01-07T22:55
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
faa
boeing 737
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российские авиакомпании не имеют в парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили РИА Новости в Росавиации. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее распорядилось приостановить эксплуатацию отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленных инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа. Причиной стал инцидент с самолетом американской авиакомпании AlaskaAirlines, у которого накануне выпала в полете секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В ЧП никто не пострадал. "В парке российских авиакомпаний нет самолётов MAX 9", - сообщили в Росавиации. Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа в связи с ранее принятой директивой FAA, передавало агентство Рейтер.
https://ria.ru/20240107/boeing-1920013396.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), европейское агентство авиационной безопасности (easa), faa, boeing 737
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), FAA, Boeing 737
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9
Росавиация: у отечественных авиакомпаний в парке нет самолетов Boeing 737 MAX 9