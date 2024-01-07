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Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9 - РИА Новости, 07.01.2024
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22:45 07.01.2024 (обновлено: 22:55 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/boeing-1920092977.html
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9 - РИА Новости, 07.01.2024
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9
Российские авиакомпании не имеют в парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:45
2024-01-07T22:55
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
faa
boeing 737
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российские авиакомпании не имеют в парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили РИА Новости в Росавиации. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее распорядилось приостановить эксплуатацию отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленных инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа. Причиной стал инцидент с самолетом американской авиакомпании AlaskaAirlines, у которого накануне выпала в полете секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В ЧП никто не пострадал. "В парке российских авиакомпаний нет самолётов MAX 9", - сообщили в Росавиации. Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа в связи с ранее принятой директивой FAA, передавало агентство Рейтер.
https://ria.ru/20240107/boeing-1920013396.html
РИА Новости
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), европейское агентство авиационной безопасности (easa), faa, boeing 737
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), FAA, Boeing 737
Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9

Росавиация: у отечественных авиакомпаний в парке нет самолетов Boeing 737 MAX 9

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСамолеты Boeing 737 Max
Самолеты Boeing 737 Max - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Самолеты Boeing 737 Max . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российские авиакомпании не имеют в парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее распорядилось приостановить эксплуатацию отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленных инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа. Причиной стал инцидент с самолетом американской авиакомпании AlaskaAirlines, у которого накануне выпала в полете секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В ЧП никто не пострадал.
«
"В парке российских авиакомпаний нет самолётов MAX 9", - сообщили в Росавиации.
Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа в связи с ранее принятой директивой FAA, передавало агентство Рейтер.
Самолет Boeing 737 Max - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9
Вчера, 07:45
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)FAABoeing 737
 
 
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