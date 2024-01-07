https://ria.ru/20240107/boeing-1920092977.html

Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9

Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9 - РИА Новости, 07.01.2024

Росавиация: у отечественных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 9

Российские авиакомпании не имеют в парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T22:45

2024-01-07T22:45

2024-01-07T22:55

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

faa

boeing 737

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российские авиакомпании не имеют в парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили РИА Новости в Росавиации. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее распорядилось приостановить эксплуатацию отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленных инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа. Причиной стал инцидент с самолетом американской авиакомпании AlaskaAirlines, у которого накануне выпала в полете секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В ЧП никто не пострадал. "В парке российских авиакомпаний нет самолётов MAX 9", - сообщили в Росавиации. Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения инспекций после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа в связи с ранее принятой директивой FAA, передавало агентство Рейтер.

https://ria.ru/20240107/boeing-1920013396.html

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2024

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), европейское агентство авиационной безопасности (easa), faa, boeing 737