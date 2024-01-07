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СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 - РИА Новости, 07.01.2024
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07:45 07.01.2024 (обновлено: 10:47 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/boeing-1920013396.html
СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9
СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 - РИА Новости, 07.01.2024
СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9
Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T07:45
2024-01-07T10:47
faa
евросоюз
boeing 737
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа, сообщило агентство Рейтер. &quot;Европейское агентство безопасности полетов приняло директиву FAA (Федерального управления гражданской авиации США. — Прим. ред.) по самолетам MAX 9, однако отметило, что ни одна авиакомпания страны — члена ЕС &quot;в настоящее время не эксплуатирует самолеты в затрагиваемой конфигурации&quot;, — пишет агентство.Решение приняли на основании распоряжения FAA. Поводом послужил инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines.Британский авиарегулятор заявил, что будет требовать соответствия всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 737 MAX 9, требованиям директивы FAA для захода в воздушное пространство страны.По информации агентства, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти своих самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок.Накануне самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон: во время полета у лайнера вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Из-за инцидента компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели.
https://ria.ru/20231228/boeing-1918855806.html
https://ria.ru/20231106/protest-1907764536.html
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faa, евросоюз, boeing 737, европейское агентство авиационной безопасности (easa), в мире
FAA, Евросоюз, Boeing 737, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), В мире
СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

Reuters: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для проверок

CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа, сообщило агентство Рейтер.
«

"Европейское агентство безопасности полетов приняло директиву FAA (Федерального управления гражданской авиации США. — Прим. ред.) по самолетам MAX 9, однако отметило, что ни одна авиакомпания страны — члена ЕС "в настоящее время не эксплуатирует самолеты в затрагиваемой конфигурации", — пишет агентство.

Решение приняли на основании распоряжения FAA. Поводом послужил инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines.
Британский авиарегулятор заявил, что будет требовать соответствия всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 737 MAX 9, требованиям директивы FAA для захода в воздушное пространство страны.
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По информации агентства, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти своих самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок.
Накануне самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон: во время полета у лайнера вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Из-за инцидента компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели.
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