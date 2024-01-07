https://ria.ru/20240107/boeing-1920013396.html

СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 - РИА Новости, 07.01.2024

СМИ: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T07:45

2024-01-07T07:45

2024-01-07T10:47

faa

евросоюз

boeing 737

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/74/1551777460_0:236:2804:1813_1920x0_80_0_0_792cf07f155e3a0b0279829cfff04175.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа, сообщило агентство Рейтер. "Европейское агентство безопасности полетов приняло директиву FAA (Федерального управления гражданской авиации США. — Прим. ред.) по самолетам MAX 9, однако отметило, что ни одна авиакомпания страны — члена ЕС "в настоящее время не эксплуатирует самолеты в затрагиваемой конфигурации", — пишет агентство.Решение приняли на основании распоряжения FAA. Поводом послужил инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines.Британский авиарегулятор заявил, что будет требовать соответствия всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 737 MAX 9, требованиям директивы FAA для захода в воздушное пространство страны.По информации агентства, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти своих самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок.Накануне самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон: во время полета у лайнера вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Из-за инцидента компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели.

https://ria.ru/20231228/boeing-1918855806.html

https://ria.ru/20231106/protest-1907764536.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

faa, евросоюз, boeing 737, европейское агентство авиационной безопасности (easa), в мире