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Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024
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21:15 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/blinken-1920088023.html
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:15
2024-01-07T21:15
в мире
сша
катар
энтони блинкен
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина. "Я не знал о его проблемах со здоровьем", - сказал госсекретарь в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Блинкен также назвал Остина выдающимся лидером и отметил, что ждет его выздоровления. В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
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в мире, сша, катар, энтони блинкен, ллойд остин, министерство обороны сша, джейк салливан
В мире, США, Катар, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Джейк Салливан
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона

Госсекретарь Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем шефа Пентагона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина.
«
"Я не знал о его проблемах со здоровьем", - сказал госсекретарь в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
Блинкен также назвал Остина выдающимся лидером и отметил, что ждет его выздоровления.
В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
СМИ рассказали о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона
Вчера, 17:17
 
В миреСШАКатарЭнтони БлинкенЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАДжейк Салливан
 
 
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