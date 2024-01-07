https://ria.ru/20240107/blinken-1920088023.html
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:15
2024-01-07T21:15
2024-01-07T21:15
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина. "Я не знал о его проблемах со здоровьем", - сказал госсекретарь в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Блинкен также назвал Остина выдающимся лидером и отметил, что ждет его выздоровления. В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, катар, энтони блинкен, ллойд остин, министерство обороны сша, джейк салливан
В мире, США, Катар, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Джейк Салливан
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона
Госсекретарь Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем шефа Пентагона