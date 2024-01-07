https://ria.ru/20240107/blinken-1920088023.html

Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона

Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024

Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T21:15

2024-01-07T21:15

2024-01-07T21:15

в мире

сша

катар

энтони блинкен

ллойд остин

министерство обороны сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина. "Я не знал о его проблемах со здоровьем", - сказал госсекретарь в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Блинкен также назвал Остина выдающимся лидером и отметил, что ждет его выздоровления. В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.

https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, катар, энтони блинкен, ллойд остин, министерство обороны сша, джейк салливан