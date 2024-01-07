https://ria.ru/20240107/bezopasnost-1920047519.html

Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице

Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице - РИА Новости, 07.01.2024

Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице

Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:42

2024-01-07T13:42

2024-01-07T13:42

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

новый год

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917408728_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_a1f3bb6e77322eaa546bf592d9601f29.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – уточнил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Он добавил, что все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января включительно. В плановом режиме проводят работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. "Продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении. В тексте уточнили, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы аварийно-восстановительные бригады. На дежурстве находятся порядка 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы.

https://ria.ru/20240106/pozhar-1919991208.html

https://ria.ru/20240106/khramy-1919926248.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год, общество