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Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице - РИА Новости, 07.01.2024
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13:42 07.01.2024
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Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице
Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице - РИА Новости, 07.01.2024
Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице
Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:42
2024-01-07T13:42
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
новый год
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – уточнил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Он добавил, что все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января включительно. В плановом режиме проводят работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. "Продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении. В тексте уточнили, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы аварийно-восстановительные бригады. На дежурстве находятся порядка 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Новый год, Общество
Бирюков рассказал об обеспечении пожарной безопасности в столице

В Москве свыше 700 специалистов обеспечили пожарную безопасность в Рождество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – уточнил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
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Он добавил, что все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января включительно. В плановом режиме проводят работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора.
"Продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении.
В тексте уточнили, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы аварийно-восстановительные бригады. На дежурстве находятся порядка 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы.
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