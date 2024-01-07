https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920059791.html
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 07.01.2024
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
Российская система ПВО сбила еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области — теперь над Севским районом, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:40
2024-01-07T15:40
2024-01-07T17:15
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская система ПВО сбила еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области — теперь над Севским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны России. <...> Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Сейчас на месте работают оперативные службы.Гладков поблагодарил подразделения ПВО за отражение атаки.Перед этим сегодня Минобороны сообщило, что около 13:00 мск военные сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Позже губернатор региона уточнил, что инцидент произошел в Погарском районе, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Кроме того, на подлете к Белгороду удалось перехватить воздушную цель. Прошлой ночью российские военные также уничтожили четыре ракеты над Крымом.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231231/bpla-1919276720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность
Брянская область, Безопасность
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
В Севском районе Брянской области сбили украинский беспилотник
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Российская система ПВО сбила еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области — теперь над Севским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале
.
«
"Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны России. <...> Пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
Гладков поблагодарил подразделения ПВО за отражение атаки.
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью
Перед этим сегодня Минобороны сообщило, что около 13:00 мск военные сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Позже губернатор региона уточнил, что инцидент произошел в Погарском районе, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Кроме того, на подлете к Белгороду удалось перехватить воздушную цель. Прошлой ночью российские военные также уничтожили четыре ракеты над Крымом.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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