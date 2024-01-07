https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920050166.html

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 07.01.2024

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:09

2024-01-07T14:09

2024-01-07T14:46

безопасность

брянская область

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, дежурные средства ПВО уничтожили дрон в небе над Брянской областью.В свою очередь, глава региона Александр Богомаз уточнил, что инцидент произошел в Погарском районе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Кроме того, на подлете к Белгороду удалось перехватить воздушную цель. Прошлой ночью российские военные также уничтожили четыре ракеты над Крымом.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240105/obstrel-1919835766.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, брянская область, россия