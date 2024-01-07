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Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 07.01.2024
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14:09 07.01.2024 (обновлено: 14:46 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920050166.html
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 07.01.2024
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:09
2024-01-07T14:46
безопасность
брянская область
россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, дежурные средства ПВО уничтожили дрон в небе над Брянской областью.В свою очередь, глава региона Александр Богомаз уточнил, что инцидент произошел в Погарском районе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Кроме того, на подлете к Белгороду удалось перехватить воздушную цель. Прошлой ночью российские военные также уничтожили четыре ракеты над Крымом.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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брянская область
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безопасность, брянская область, россия
Безопасность, Брянская область, Россия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, дежурные средства ПВО уничтожили дрон в небе над Брянской областью.
В свою очередь, глава региона Александр Богомаз уточнил, что инцидент произошел в Погарском районе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Кроме того, на подлете к Белгороду удалось перехватить воздушную цель. Прошлой ночью российские военные также уничтожили четыре ракеты над Крымом.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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