https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920011012.html

Российские военные уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024

Российские военные уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили расчет БПЛА ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T06:09

2024-01-07T06:09

2024-01-07T06:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили расчет БПЛА ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков в зоне ответственности вскрыли замаскированные позиции и расчет беспилотников ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Для уничтожения цели военнослужащие мотострелковой роты группировки войск "Запад" использовали автоматический миномет "Поднос" калибра 82 миллиметра. "Преимущества 82-миллиметровых минометов 2Б14 "Поднос" в том, что они небольших размеров, очень мобильны. С помощью данных минометов можно работать как полупрямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Мотострелковые подразделения очень в нас нуждаются. Как говорится у нас в артиллерии: "Пот артиллериста сберегает кровь пехоты". Это стало девизом специальной военной операции. Мы работаем во взаимодействии с разведкой. Разведка с помощью БПЛА определяет цели. К нам приходят координаты, и мы тут же - своевременно, быстро и точно - уничтожаем эти цели", - приводят в Минобороны слова командира минометной батареи с позывным "Овраг".

https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920007776.html

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вооруженные силы украины, россия