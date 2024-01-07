https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920011012.html
Российские военные уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.01.2024
Российские военные уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ
Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили расчет БПЛА ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T06:09
2024-01-07T06:09
2024-01-07T06:09
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили расчет БПЛА ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков в зоне ответственности вскрыли замаскированные позиции и расчет беспилотников ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Для уничтожения цели военнослужащие мотострелковой роты группировки войск "Запад" использовали автоматический миномет "Поднос" калибра 82 миллиметра. "Преимущества 82-миллиметровых минометов 2Б14 "Поднос" в том, что они небольших размеров, очень мобильны. С помощью данных минометов можно работать как полупрямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Мотострелковые подразделения очень в нас нуждаются. Как говорится у нас в артиллерии: "Пот артиллериста сберегает кровь пехоты". Это стало девизом специальной военной операции. Мы работаем во взаимодействии с разведкой. Разведка с помощью БПЛА определяет цели. К нам приходят координаты, и мы тут же - своевременно, быстро и точно - уничтожаем эти цели", - приводят в Минобороны слова командира минометной батареи с позывным "Овраг".
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении расчет БПЛА ВСУ
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили расчет БПЛА ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков в зоне ответственности вскрыли замаскированные позиции и расчет беспилотников ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
Для уничтожения цели военнослужащие мотострелковой роты группировки войск "Запад" использовали автоматический миномет "Поднос" калибра 82 миллиметра.
"Преимущества 82-миллиметровых минометов 2Б14 "Поднос" в том, что они небольших размеров, очень мобильны. С помощью данных минометов можно работать как полупрямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Мотострелковые подразделения очень в нас нуждаются. Как говорится у нас в артиллерии: "Пот артиллериста сберегает кровь пехоты". Это стало девизом специальной военной операции. Мы работаем во взаимодействии с разведкой. Разведка с помощью БПЛА определяет цели. К нам приходят координаты, и мы тут же - своевременно, быстро и точно - уничтожаем эти цели", - приводят в Минобороны слова командира минометной батареи с позывным "Овраг".
Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу"