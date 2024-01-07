https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920007776.html

Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу"

Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 07.01.2024

Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу"

Военные специалисты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали атаку промышленного дрона подразделения ВСУ на купянском... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T04:05

2024-01-07T04:05

2024-01-07T04:05

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вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военные специалисты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали атаку промышленного дрона подразделения ВСУ на купянском направлении, протаранив его беспилотником-разведчиком, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ ("Баба Яга" - ред.) с тепловым следом", - цитируют Минобороны начальника расчета БПЛА с позывным "Белый". По данным военного ведомства, так называемая "Баба Яга" несла на себе 82-миллиметровые мины для атаки позиций ВС РФ. "Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево", - рассказал "Белый".

https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире