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Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 07.01.2024
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04:05 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/bespilotnik-1920007776.html
Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу"
Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 07.01.2024
Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу"
Военные специалисты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали атаку промышленного дрона подразделения ВСУ на купянском... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T04:05
2024-01-07T04:05
россия
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военные специалисты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали атаку промышленного дрона подразделения ВСУ на купянском направлении, протаранив его беспилотником-разведчиком, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ ("Баба Яга" - ред.) с тепловым следом", - цитируют Минобороны начальника расчета БПЛА с позывным "Белый". По данным военного ведомства, так называемая "Баба Яга" несла на себе 82-миллиметровые мины для атаки позиций ВС РФ. "Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево", - рассказал "Белый".
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую "Бабу Ягу"

Военные ЗВО сорвали в зоне СВО атаку украинской "Бабы Яги" при помощи БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военные специалисты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали атаку промышленного дрона подразделения ВСУ на купянском направлении, протаранив его беспилотником-разведчиком, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ ("Баба Яга" - ред.) с тепловым следом", - цитируют Минобороны начальника расчета БПЛА с позывным "Белый".
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По данным военного ведомства, так называемая "Баба Яга" несла на себе 82-миллиметровые мины для атаки позиций ВС РФ. "Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево", - рассказал "Белый".
 
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