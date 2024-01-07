https://ria.ru/20240107/belgorod-1920025343.html

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 07.01.2024

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Четверо взрослых и четыре ребенка, пострадавших при массированной атаке украинских войск на Белгород 30 декабря, переведены из реанимации в обычные палаты,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:48

2024-01-07T09:48

2024-01-07T09:48

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

москва

белгородская область

михаил мурашко

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Четверо взрослых и четыре ребенка, пострадавших при массированной атаке украинских войск на Белгород 30 декабря, переведены из реанимации в обычные палаты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее глава области информировал, что в больницах Белгородской области и в федеральных центрах находятся 69 человек, 20 человек в реанимации Москвы. "По нашим 68 раненым, которые находятся в больницах Белгорода и Москвы (1 выписан вчера) - 4 взрослых человека и 4 ребенка в больницах Москвы переведены из реанимации в обычные палаты. Я уверен, что уже совсем скоро все они вернутся к своим близким и родным, которые за них очень переживают", - написал Гладков. Днем 30 декабря губернатор региона сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали. Медицинский спецборт 31 декабря доставил в Москву 25 раненых, все в тяжелом состоянии, включая шесть детей. Спецбортом МЧС отправили и родителей детей, которые получили ранения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством.

https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html

https://ria.ru/20240106/tsel-1919957735.html

москва

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, москва, белгородская область, михаил мурашко, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)