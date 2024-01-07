Рейтинг@Mail.ru
Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/bavariya-1920071184.html
Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет
Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет - РИА Новости, 07.01.2024
Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет
Премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:42
2024-01-07T17:42
в мире
украина
россия
бавария
олаф шольц
сергей лавров
маркус зедер
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999379_0:85:2953:1746_1920x0_80_0_0_038df5c37a392c6af9bdde36af3c7fc8.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине. Ранее целый ряд представители ряда немецких партий - свободных либералов (СвДП), "Зеленых" и оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) - призвали канцлера Олафа Шольца поставить Украине Taurus, причем представители последних двух открыто говорят о необходимости нанесения ударов вглубь российской территории. Зёдер заявил в субботу на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставка Taurus "позволит Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов". Это "единственный серьезный шанс вновь обрести мужество Украине и не дать России выиграть", приводит слова Зёдера информационное агентство DPA. Кроме того, премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии и усиление оборонного потенциала страны. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917381315.html
https://ria.ru/20231222/f-16-1917508954.html
украина
россия
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999379_166:0:2819:1990_1920x0_80_0_0_6d7f558221aa6e2e3db151b9efb4bd30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, бавария, олаф шольц, сергей лавров, маркус зедер, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Россия, Бавария, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, НАТО
Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет

Премьер Баварии Маркус Зедер призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Баварии Маркус Зедер
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее целый ряд представители ряда немецких партий - свободных либералов (СвДП), "Зеленых" и оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) - призвали канцлера Олафа Шольца поставить Украине Taurus, причем представители последних двух открыто говорят о необходимости нанесения ударов вглубь российской территории.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
На Украине пожаловались, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ
22 декабря 2023, 07:24
Зёдер заявил в субботу на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставка Taurus "позволит Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов". Это "единственный серьезный шанс вновь обрести мужество Украине и не дать России выиграть", приводит слова Зёдера информационное агентство DPA.
Кроме того, премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии и усиление оборонного потенциала страны.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине
22 декабря 2023, 15:44
 
В миреУкраинаРоссияБаварияОлаф ШольцСергей ЛавровМаркус ЗедерХДС/ХССНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала