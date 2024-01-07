Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет
Премьер Баварии Маркус Зедер призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее целый ряд представители ряда немецких партий - свободных либералов (СвДП), "Зеленых" и оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) - призвали канцлера Олафа Шольца поставить Украине Taurus, причем представители последних двух открыто говорят о необходимости нанесения ударов вглубь российской территории.
Зёдер заявил в субботу на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставка Taurus "позволит Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов". Это "единственный серьезный шанс вновь обрести мужество Украине и не дать России выиграть", приводит слова Зёдера информационное агентство DPA.
Кроме того, премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии и усиление оборонного потенциала страны.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.