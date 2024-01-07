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ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия - РИА Новости, 07.01.2024
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия
Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников, сообщило флоридское отделение правоохранительного ведомства. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:15
2024-01-07T02:15
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников, сообщило флоридское отделение правоохранительного ведомства. Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III, которых искали в том числе за нападения на полицейских 6 января 2021 года в Вашингтоне. "ФБР реализовало три федеральных ордера на арест сегодня рано утром на ранчо в Гроувлэнде округа Лэйк штата Флорида… Подзащитные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января", - сообщило полевое отделение бюро в городе Тампе. Всех трех объявили в розыск после того, как они не явились по повесткам в суд. Три года назад сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа напали на Капитолий в безуспешной попытке не дать конгрессу утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. По итогам беспорядков власти арестовали порядка тысячи человек, в том числе около 200 за нападения на полицейских. Уже вынесенные приговоры достигают десяти лет лишения свободы.
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флорида, дональд трамп, фбр, джо байден, вашингтон (штат), в мире
Флорида, Дональд Трамп, ФБР, Джо Байден, Вашингтон (штат), В мире
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия
Агенты ФБР арестовали трех скрывавшихся участников штурма Капитолия