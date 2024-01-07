https://ria.ru/20240107/arest-1920003613.html

ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия

ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия - РИА Новости, 07.01.2024

ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия

Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников, сообщило флоридское отделение правоохранительного ведомства. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T02:15

2024-01-07T02:15

2024-01-07T04:03

флорида

дональд трамп

фбр

джо байден

вашингтон (штат)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28338/46/283384616_0:103:487:377_1920x0_80_0_0_a73d1cf4eda97ef18349d04b2668b1a9.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников, сообщило флоридское отделение правоохранительного ведомства. Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III, которых искали в том числе за нападения на полицейских 6 января 2021 года в Вашингтоне. "ФБР реализовало три федеральных ордера на арест сегодня рано утром на ранчо в Гроувлэнде округа Лэйк штата Флорида… Подзащитные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января", - сообщило полевое отделение бюро в городе Тампе. Всех трех объявили в розыск после того, как они не явились по повесткам в суд. Три года назад сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа напали на Капитолий в безуспешной попытке не дать конгрессу утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. По итогам беспорядков власти арестовали порядка тысячи человек, в том числе около 200 за нападения на полицейских. Уже вынесенные приговоры достигают десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240105/shturm-1919880524.html

https://ria.ru/20230912/tramp-1895941487.html

флорида

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, дональд трамп, фбр, джо байден, вашингтон (штат), в мире