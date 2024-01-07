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ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия - РИА Новости, 07.01.2024
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02:15 07.01.2024 (обновлено: 04:03 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/arest-1920003613.html
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия - РИА Новости, 07.01.2024
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия
Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников, сообщило флоридское отделение правоохранительного ведомства. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:15
2024-01-07T04:03
флорида
дональд трамп
фбр
джо байден
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников, сообщило флоридское отделение правоохранительного ведомства. Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III, которых искали в том числе за нападения на полицейских 6 января 2021 года в Вашингтоне. "ФБР реализовало три федеральных ордера на арест сегодня рано утром на ранчо в Гроувлэнде округа Лэйк штата Флорида… Подзащитные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января", - сообщило полевое отделение бюро в городе Тампе. Всех трех объявили в розыск после того, как они не явились по повесткам в суд. Три года назад сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа напали на Капитолий в безуспешной попытке не дать конгрессу утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. По итогам беспорядков власти арестовали порядка тысячи человек, в том числе около 200 за нападения на полицейских. Уже вынесенные приговоры достигают десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240105/shturm-1919880524.html
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флорида, дональд трамп, фбр, джо байден, вашингтон (штат), в мире
Флорида, Дональд Трамп, ФБР, Джо Байден, Вашингтон (штат), В мире
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия

Агенты ФБР арестовали трех скрывавшихся участников штурма Капитолия

© Фото : Rebecca Callahan, FBI Агенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : Rebecca Callahan, FBI
Агенты ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Агенты ФБР в третью годовщину штурма Капитолия арестовали трех его скрывающихся участников, сообщило флоридское отделение правоохранительного ведомства.
Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III, которых искали в том числе за нападения на полицейских 6 января 2021 года в Вашингтоне.
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"ФБР реализовало три федеральных ордера на арест сегодня рано утром на ранчо в Гроувлэнде округа Лэйк штата Флорида… Подзащитные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января", - сообщило полевое отделение бюро в городе Тампе.
Всех трех объявили в розыск после того, как они не явились по повесткам в суд.
Три года назад сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа напали на Капитолий в безуспешной попытке не дать конгрессу утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. По итогам беспорядков власти арестовали порядка тысячи человек, в том числе около 200 за нападения на полицейских. Уже вынесенные приговоры достигают десяти лет лишения свободы.
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ФлоридаДональд ТрампФБРДжо БайденВашингтон (штат)В мире
 
 
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