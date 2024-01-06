https://ria.ru/20240106/zhurnalistka-1919959346.html

Умерла руководитель интернет-группы ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова

Умерла руководитель интернет-группы ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова - РИА Новости, 07.01.2024

Умерла руководитель интернет-группы ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова

В Краснодаре в возрасте 48 лет умерла руководитель интернет-группы ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова, сообщил портал 93.ru. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-06T17:00

2024-01-06T17:00

2024-01-07T00:09

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Краснодаре в возрасте 48 лет умерла руководитель интернет-группы ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова, сообщил портал 93.ru.На сайте СУСК по Краснодарскому краю в субботу появилось сообщение о смерти 48-летней женщины и ее 52-летнего бывшего супруга, тела которых были найдены в домовладении в Офицерском проезде. Отмечается, что при осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о смерти руководителя интернет-группы ГТРК "Кубань" Зои Коноваловой."Нашей коллеге было 48 лет. Причиной смерти называют отравление", — говорится на сайте кубанского отделения ГТРК. У женщины остались 15-летняя дочь и сын, добавили в компании.Коновалова родилась в Мурманске. Работала в Москве в различных изданиях и PR-структурах, была корреспондентом на радиостанциях "Маяк" и "Юность". В 2003 году переехала в Краснодарский край, где устроилась корреспондентом.Позднее она стала редактором и ведущей "Вести.Кубань" и возглавила дирекцию информационного вещания "Кубань 24", а затем - новостной отдел портала "Юга.Ру". Последний год руководила интернет-редакцией ГТРК "Кубань".

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