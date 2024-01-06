https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919951255.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 06.01.2024
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:35
2024-01-06T15:35
2024-01-06T15:35
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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 15.10 (совпадает с мск) в районе Батталгази. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,76 километра. Первого января землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 километра.
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в мире, турция
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4
На востоке Турции в провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4
АНКАРА, 6 янв – РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 15.10 (совпадает с мск) в районе Батталгази.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,76 километра.
Первого января землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Тунджели, на востоке страны. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 километра.
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