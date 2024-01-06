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Число жертв землетрясения в Японии возросло до 126 человек, сообщили СМИ
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 126 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 126 человек, сообщили СМИ
Число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:01
2024-01-06T14:01
2024-01-06T14:05
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126, сообщило агентство Киодо.Ранения получили 516 человек, местным властям не удается подтвердить безопасность 210 человек.В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Более 365 домов частично или полностью разрушены.Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 31,4 тысячи человек. На месте работают 5400 сотрудников сил самообороны.
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Исикава
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 126 человек, сообщили СМИ
Kyodo: при землетрясении в Японии погибли 126 человек