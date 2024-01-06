https://ria.ru/20240106/zaes-1919989102.html
Лихачев прокомментировал безопасность эксплуатации ЗАЭС
Лихачев прокомментировал безопасность эксплуатации ЗАЭС - РИА Новости, 06.01.2024
Лихачев прокомментировал безопасность эксплуатации ЗАЭС
Никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС нет, угроза ей может исходить только от вооруженного вмешательства со стороны ВСУ, заявил РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:57
2024-01-06T21:57
2024-01-06T21:57
алексей лихачев
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС нет, угроза ей может исходить только от вооруженного вмешательства со стороны ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив (ЗАЭС) обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции. Мы предпринимаем все усилия, чтобы в нынешнем режиме любые риски были сведены к нулю. Это происходит под контролем МАГАТЭ", - сказал Лихачев."И я могу ответственно сказать, что на сегодняшний день угроза Запорожской атомной станции может происходить только от вооруженного вмешательства ВСУ", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231228/zaes-1918611121.html
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алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Лихачев прокомментировал безопасность эксплуатации ЗАЭС
Лихачев: нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации ЗАЭС