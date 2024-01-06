https://ria.ru/20240106/zaes-1919989102.html

Лихачев прокомментировал безопасность эксплуатации ЗАЭС

Лихачев прокомментировал безопасность эксплуатации ЗАЭС - РИА Новости, 06.01.2024

Лихачев прокомментировал безопасность эксплуатации ЗАЭС

Никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС нет, угроза ей может исходить только от вооруженного вмешательства со стороны ВСУ, заявил РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T21:57

2024-01-06T21:57

2024-01-06T21:57

алексей лихачев

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС нет, угроза ей может исходить только от вооруженного вмешательства со стороны ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив (ЗАЭС) обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции. Мы предпринимаем все усилия, чтобы в нынешнем режиме любые риски были сведены к нулю. Это происходит под контролем МАГАТЭ", - сказал Лихачев."И я могу ответственно сказать, что на сегодняшний день угроза Запорожской атомной станции может происходить только от вооруженного вмешательства ВСУ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231228/zaes-1918611121.html

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2024

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алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс