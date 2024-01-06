https://ria.ru/20240106/zaderzhanie-1919971950.html

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество - РИА Новости, 06.01.2024

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России за мошенничество

Армянские правоохранители задержали на границе с Грузией мужчину, разыскиваемого в РФ за мошенничество, сообщили в субботу в пресс-службе МВД Армении. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:47

2024-01-06T18:47

2024-01-06T18:51

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ЕРЕВАН, 6 янв — РИА Новости. Армянские правоохранители задержали на границе с Грузией мужчину, разыскиваемого в РФ за мошенничество, сообщили в субботу в пресс-службе МВД Армении. "Пятого января из Баграташенского отдела пограничного контроля (на границе с Грузией - ред.) в отделение полиции города Ноемберяна был доставлен 24-летний Александр С., который с 20 апреля 2022 года разыскивался сотрудниками правоохранительных органов города Москвы по обвинению в мошенничестве", — говорится в сообщении на сайте МВД. Отмечается, что об обнаружении обвиняемого уже проинформирован инициатор розыска. Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20230703/vymogatelstvo-1882026564.html

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в мире, армения, россия, грузия