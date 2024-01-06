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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T22:04
2024-01-06T22:04
2024-01-06T22:11
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.Незадолго до этого в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.Ранее сегодня сигналы об опасности прозвучали по всей Украине. Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Херсоне, Днепропетровске и Хмельницкой области.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы