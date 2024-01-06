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В доме в Самаре взорвался газ при монтаже потолка, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.01.2024
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14:09 06.01.2024 (обновлено: 14:16 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/vzryv-1919938021.html
В доме в Самаре взорвался газ при монтаже потолка, есть пострадавшие
В доме в Самаре взорвался газ при монтаже потолка, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.01.2024
В доме в Самаре взорвался газ при монтаже потолка, есть пострадавшие
Взрыв газового баллона произошел при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, в результате происшествия пострадали четыре человека, еще 50 человек были... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:09
2024-01-06T14:16
происшествия
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
октябрьский район
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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, в результате происшествия пострадали четыре человека, еще 50 человек были эвакуированы, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Самарской области."В 13.13 (12.13 мск) 06.01.2024 поступило сообщение о том, что при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 литров), без последующего горения, в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Самара, Октябрьский район, 4 проезд, дом 6. В результате происшествия погибших нет, пострадали 4 человека (мужчины 1974, 1987 годов рождения и двое мужчин 2005 годов рождения) госпитализированы", — говорится в сообщении регионального главка МЧС.Несущие конструкции жилого дома не повреждены. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 50 человек.На месте происшествия от МЧС России работали 15 человек и пять единиц техники. Причина происшествия устанавливается.В Минздраве Самарской области сообщили журналистам, что состояние госпитализированных пострадавших оценивается как тяжелое. "Их состояние оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский район
Происшествия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Октябрьский район
В доме в Самаре взорвался газ при монтаже потолка, есть пострадавшие

В Самаре четыре человека пострадали при взрыве газа во время монтажа потолка

© МЧС РоссииХлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
Хлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
© МЧС России
Хлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, в результате происшествия пострадали четыре человека, еще 50 человек были эвакуированы, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Самарской области.
"В 13.13 (12.13 мск) 06.01.2024 поступило сообщение о том, что при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 литров), без последующего горения, в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Самара, Октябрьский район, 4 проезд, дом 6. В результате происшествия погибших нет, пострадали 4 человека (мужчины 1974, 1987 годов рождения и двое мужчин 2005 годов рождения) госпитализированы", — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
© МЧС РоссииХлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
Хлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
© МЧС России
Хлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
Несущие конструкции жилого дома не повреждены. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 50 человек.
На месте происшествия от МЧС России работали 15 человек и пять единиц техники. Причина происшествия устанавливается.
В Минздраве Самарской области сообщили журналистам, что состояние госпитализированных пострадавших оценивается как тяжелое. "Их состояние оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении ведомства.
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