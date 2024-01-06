Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/vzlom-1919919096.html
Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника
Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника - РИА Новости, 06.01.2024
Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника
Распространение "умных" гаджетов повышает вероятность, что такие устройства будут использоваться злоумышленниками: чтобы защититься от рисков, стоит внимательно РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:13
2024-01-06T11:13
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762992781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_656361b6ecebdf981c19a068566819ff.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Распространение "умных" гаджетов повышает вероятность, что такие устройства будут использоваться злоумышленниками: чтобы защититься от рисков, стоит внимательно относиться к разрешениям - например, роботу-пылесосу не стоит подключать возможность отправлять смс, заявил РИА Новости консультант по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Сергей Золотухин. "Чтобы максимально обезопасить себя от атак злоумышленников через "умные" устройства, пользователям нужно соблюдать определенные правила. Устанавливайте обновления на роутеры и защитите сеть Wi-Fi сложным паролем, который нигде больше не используете. Необходимо проверять разрешения, которые даются такому приложению. Например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка смс и доступ к списку контактов. Смените пароли, установленные на устройствах производителем по умолчанию", - сказал Золотухин. Кроме этого, эксперт рекомендует обращать внимание на репутацию производителя и политику конфиденциальности, а также устанавливать приложения для управления умными устройствами только из доверенных источников. Золотухин объяснил, что злоумышленники могут выявить уязвимости в роутере, подобрать пароль к Wi-Fi, и если им это удастся, то риск взлома "умных" устройств повышается. Эксперт назвал несколько признаков компрометации устройства. Это странная активность - к примеру, если гаджет активизируется и светится без повода, или начинает нагреваться даже в период "отдыха", а также значительное увеличение трафика. Нужно понимать, что в таком случае угроза исходит не от самих роботов, а от операторов сети зараженных устройств, которые перехватили над устройством контроль, поэтому бороться надо именно с ними. "Специалисты F.A.C.C.T. советуют уделить больше внимания защите "умного" дома от человека, который может захватить управление домашней сетью и беспрепятственно выполнять враждебные действия с использованием "умных" устройств. Чем чаще цифровые гаджеты, к примеру роботы-пылесосы, встречаются в квартирах, коттеджах и офисах, тем выше вероятность, что они станут орудием для воплощения планов злоумышленников", - добавил Золотухин.
https://ria.ru/20231106/proslushka-1907649909.html
https://ria.ru/20221230/moshenniki-1842366030.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762992781_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f77f6b71cf2c95e70c3d1d7f75ba5b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество
Технологии, Общество
Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника

Эксперт: умная техника повышает риск взлома

© Depositphotos.com / manyakoticРобот-пылесос на полу
Робот-пылесос на полу - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Depositphotos.com / manyakotic
Робот-пылесос на полу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Распространение "умных" гаджетов повышает вероятность, что такие устройства будут использоваться злоумышленниками: чтобы защититься от рисков, стоит внимательно относиться к разрешениям - например, роботу-пылесосу не стоит подключать возможность отправлять смс, заявил РИА Новости консультант по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Сергей Золотухин.
"Чтобы максимально обезопасить себя от атак злоумышленников через "умные" устройства, пользователям нужно соблюдать определенные правила. Устанавливайте обновления на роутеры и защитите сеть Wi-Fi сложным паролем, который нигде больше не используете. Необходимо проверять разрешения, которые даются такому приложению. Например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка смс и доступ к списку контактов. Смените пароли, установленные на устройствах производителем по умолчанию", - сказал Золотухин.
Кроме этого, эксперт рекомендует обращать внимание на репутацию производителя и политику конфиденциальности, а также устанавливать приложения для управления умными устройствами только из доверенных источников.
Золотухин объяснил, что злоумышленники могут выявить уязвимости в роутере, подобрать пароль к Wi-Fi, и если им это удастся, то риск взлома "умных" устройств повышается.
Управление бытовой техникой, подключенной к системе Умный дом - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой
6 ноября 2023, 02:15
Эксперт назвал несколько признаков компрометации устройства. Это странная активность - к примеру, если гаджет активизируется и светится без повода, или начинает нагреваться даже в период "отдыха", а также значительное увеличение трафика. Нужно понимать, что в таком случае угроза исходит не от самих роботов, а от операторов сети зараженных устройств, которые перехватили над устройством контроль, поэтому бороться надо именно с ними.
"Специалисты F.A.C.C.T. советуют уделить больше внимания защите "умного" дома от человека, который может захватить управление домашней сетью и беспрепятственно выполнять враждебные действия с использованием "умных" устройств. Чем чаще цифровые гаджеты, к примеру роботы-пылесосы, встречаются в квартирах, коттеджах и офисах, тем выше вероятность, что они станут орудием для воплощения планов злоумышленников", - добавил Золотухин.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram
30 декабря 2022, 02:15
 
ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала