https://ria.ru/20240106/vzlom-1919919096.html

Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника

Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника - РИА Новости, 06.01.2024

Эксперт рассказал, какую опасность несет в себе умная техника

Распространение "умных" гаджетов повышает вероятность, что такие устройства будут использоваться злоумышленниками: чтобы защититься от рисков, стоит внимательно РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:13

2024-01-06T11:13

2024-01-06T11:13

технологии

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Распространение "умных" гаджетов повышает вероятность, что такие устройства будут использоваться злоумышленниками: чтобы защититься от рисков, стоит внимательно относиться к разрешениям - например, роботу-пылесосу не стоит подключать возможность отправлять смс, заявил РИА Новости консультант по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Сергей Золотухин. "Чтобы максимально обезопасить себя от атак злоумышленников через "умные" устройства, пользователям нужно соблюдать определенные правила. Устанавливайте обновления на роутеры и защитите сеть Wi-Fi сложным паролем, который нигде больше не используете. Необходимо проверять разрешения, которые даются такому приложению. Например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка смс и доступ к списку контактов. Смените пароли, установленные на устройствах производителем по умолчанию", - сказал Золотухин. Кроме этого, эксперт рекомендует обращать внимание на репутацию производителя и политику конфиденциальности, а также устанавливать приложения для управления умными устройствами только из доверенных источников. Золотухин объяснил, что злоумышленники могут выявить уязвимости в роутере, подобрать пароль к Wi-Fi, и если им это удастся, то риск взлома "умных" устройств повышается. Эксперт назвал несколько признаков компрометации устройства. Это странная активность - к примеру, если гаджет активизируется и светится без повода, или начинает нагреваться даже в период "отдыха", а также значительное увеличение трафика. Нужно понимать, что в таком случае угроза исходит не от самих роботов, а от операторов сети зараженных устройств, которые перехватили над устройством контроль, поэтому бороться надо именно с ними. "Специалисты F.A.C.C.T. советуют уделить больше внимания защите "умного" дома от человека, который может захватить управление домашней сетью и беспрепятственно выполнять враждебные действия с использованием "умных" устройств. Чем чаще цифровые гаджеты, к примеру роботы-пылесосы, встречаются в квартирах, коттеджах и офисах, тем выше вероятность, что они станут орудием для воплощения планов злоумышленников", - добавил Золотухин.

https://ria.ru/20231106/proslushka-1907649909.html

https://ria.ru/20221230/moshenniki-1842366030.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество