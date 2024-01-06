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Путин встретился с семьями погибших в СВО Героев России
Путин встретился с семьями погибших в СВО Героев России - РИА Новости, 07.01.2024
Путин встретился с семьями погибших в СВО Героев России
Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T23:58
2024-01-06T23:58
2024-01-07T01:32
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НОВО-ОГАРЕВО, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в СВО Героев России", — сказал он. Перед этим в новогодние праздники для семей как для личных гостей президента в Москве организовали программу посещения выставок, представлений и других праздничных мероприятий."Сегодня вечером детям наших погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут", — добавил пресс-секретарь.По словам Пескова, "после этого президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми". Затем президент пригласил семьи на праздничный ужин.Сам Путин в ходе встречи заявил, что она должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих."Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России, и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому я, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами всех поздравили с этим праздником. А во-вторых, хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, причем на всех уровнях... к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги", - сказал глава государства в ходе общения с семьями погибших бойцов.Он пояснил, что "жизнь сложна и многообразна", поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны.Путин также пообещал пообщаться с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне спецоперации."Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда ("Защитники Отечества" - ред.), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс", - сказал он.Кроме того, глава государства пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших бойцов. Одна из участниц встречи затронула тему региональных выплат семьям в связи с гибелью бойцов, которые проживали не в том регионе, где были прописаны."Это не специально как-то сделано... Нам нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда человек уходил. Обязательно помечу это для себя", - пообещал президент.Как сообщил Песков, Путин и семьи героев будут присутствовать на рождественской службе в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции Ново-Огарево.
https://ria.ru/20240101/putin-1919373742.html
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россия, владимир путин, москва, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Москва, Дмитрий Песков, Общество
Путин встретился с семьями погибших в СВО Героев России
Песков: Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших в СВО Героев России
НОВО-ОГАРЕВО, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Владимир Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в СВО Героев России", — сказал он.
Перед этим в новогодние праздники для семей как для личных гостей президента в Москве организовали программу посещения выставок, представлений и других праздничных мероприятий.
"Сегодня вечером детям наших погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут", — добавил пресс-секретарь.
По словам Пескова, "после этого президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми". Затем президент пригласил семьи на праздничный ужин.
Путин провел еще одну встречу с участниками СВО
Сам Путин в ходе встречи заявил, что она должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.
"Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России, и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому я, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами всех поздравили с этим праздником. А во-вторых, хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, причем на всех уровнях... к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги", - сказал глава государства в ходе общения с семьями погибших бойцов.
Он пояснил, что "жизнь сложна и многообразна", поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны.
Путин также пообещал пообщаться с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне спецоперации.
«
"Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда ("Защитники Отечества" - ред.), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс", - сказал он.
Кроме того, глава государства пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших бойцов. Одна из участниц встречи затронула тему региональных выплат семьям в связи с гибелью бойцов, которые проживали не в том регионе, где были прописаны.
"Это не специально как-то сделано... Нам нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда человек уходил. Обязательно помечу это для себя", - пообещал президент.
Как сообщил Песков, Путин и семьи героев будут присутствовать на рождественской службе в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции Ново-Огарево.
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